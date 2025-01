“Finale infuocato”: polemiche esplodono dopo il ripescaggio al Grande Fratello

La recente decisione di ripescare alcuni ex concorrenti del Grande Fratello ha scatenato un vero e proprio terremoto di polemiche, sia all’interno della casa che tra il pubblico. Durante l’ultima puntata, andata in onda il 20 gennaio 2025, la produzione ha annunciato il ritorno di alcuni eliminati, scatenando discussioni accese e alimentando dubbi sulla trasparenza del gioco.





Tensioni nella Casa: la protesta di Luca Calvani e Lorenzo Spolverato

La scelta di reintegrare alcuni partecipanti eliminati ha creato un’atmosfera di forte tensione tra i concorrenti ancora in gara. Luca Calvani, per esempio, si è opposto fermamente al possibile rientro di Jessica Morlacchi, ricordando che si era autoeliminata e che, a suo parere, non dovrebbe avere una seconda possibilità. “Chi si ritira, resta fuori,” ha dichiarato categoricamente.

Anche Lorenzo Spolverato ha espresso il proprio dissenso, in particolare contro l’eventuale ritorno di Helena Prestes. I conflitti pregressi tra i due hanno spinto Lorenzo a minacciare di abbandonare il programma qualora la modella brasiliana dovesse essere reintegrata. Secondo lui, la sua presenza rischia di destabilizzare ulteriormente gli equilibri all’interno della casa.

Il pubblico diviso: entusiasmo e indignazione

Fuori dalla Casa, le reazioni del pubblico sono state altrettanto polarizzate. Da un lato, i sostenitori di Helena Prestes hanno manifestato grande entusiasmo per la sua possibile reintegrazione, ritenendo la sua eliminazione ingiusta. I social media sono stati inondati di messaggi di supporto per la modella, chiedendo a gran voce il suo ritorno in gara.

Dall’altro lato, una parte consistente degli spettatori ha aspramente criticato la decisione del ripescaggio, definendola una mossa strategica della produzione per risollevare gli ascolti, a scapito della trasparenza del gioco. Numerosi utenti hanno sottolineato come il ripescaggio vada contro il principio di correttezza nei confronti sia dei concorrenti che del pubblico che ha votato per eliminare i partecipanti ora reintegrati.

Il Codacons e le accuse di irregolarità

Le critiche non si sono fermate agli spettatori. Il Codacons è intervenuto denunciando possibili irregolarità nel televoto e accusando il programma di essere “totalmente costruito”. L’associazione ha sollevato dubbi sulla trasparenza del sistema di votazione, alimentando ulteriormente le polemiche.

Sui social, molti spettatori hanno espresso il proprio sdegno:

“Prima spendiamo soldi per eliminare i concorrenti, poi li fate rientrare.”

“È una mancanza di rispetto per chi è in gara da mesi e per noi che votiamo.”

“Avete trasformato il Grande Fratello nella Grande Farsa.”

Alcuni fan del programma hanno anche lamentato che il ripescaggio rappresenti una palese ingiustizia: “Gli eliminati sono usciti, hanno preso informazioni dall’esterno, si sono rifatti il look, e ora rientrano. È follia pura!”

L’ira degli spettatori: “Una vergogna”

La decisione del ripescaggio ha portato alcuni spettatori a dichiarare che non seguiranno più il reality:

“Mi sento derubato dei miei soldi e del mio tempo.”

“Se fosse uscita un’altra concorrente, non avrebbero mai cambiato il regolamento.”

“In 25 anni di Grande Fratello, non si è mai vista una porcheria simile.”

La bufera mediatica continua a crescere, e il destino del programma sembra ora più che mai in bilico tra il sostegno di una parte del pubblico e il malcontento generale. La situazione si evolverà ulteriormente con il prossimo televoto, che deciderà chi tra i ripescati tornerà definitivamente in casa. La domanda rimane: questa mossa strategica riuscirà a salvare il Grande Fratello, o segnerà un punto di non ritorno?