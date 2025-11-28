Formigli chiede a Elly Schlein se si vede Presidente al posto della Meloni: la replica è tutta da ridere





Giovedì 27 novembre, Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, è stata ospite di Corrado Formigli nella trasmissione “PiazzaPulita” su La7. L’intervista, condotta in uno studio caratterizzato da un’illuminazione soffusa e da un arredamento dai toni intensi, ha offerto l’occasione per approfondire diverse tematiche di rilevanza politica.





Durante il colloquio, la Schlein ha espresso il suo desiderio di garantire l’autonomia della magistratura, affermando: “Quando sarò al governo, desidero che la magistratura sia libera di giudicare anche me in caso di errore, in particolare se si tratta di errori commessi con i fondi pubblici”. Questa dichiarazione sottolinea l’importanza che attribuisce alla trasparenza e alla responsabilità nella gestione della cosa pubblica.

Formigli ha poi osservato: “Lei dice… quando sarò al governo. Ma lei si vede come Presidente del Consiglio?”. La Schlein ha risposto con decisione: “Certamente, altrimenti non sarei qui. Ho espresso la mia disponibilità a partecipare alle primarie di coalizione o a valutare altre modalità per contribuire al processo politico”. Questa affermazione conferma la sua ambizione di ricoprire il ruolo di Presidente del Consiglio.

“Lo farebbe con facilità? A cuore leggero? Io per esempio se mi mettessero a fare il premier mi sparerei…”, chiosa il conduttore. “A cuor leggero non si fanno incarichi di grande responsabilità, lo fai con grande responsabilità verso il Paese. Ma noi stiamo già gestendo così il partito. Quando io sono arrivata segretaria il partito era al minimo storico al 14% e in due anni di intenso lavoro nei territori lo abbiamo portato al 24% alle Europee”, spiega con gran gesticolio delle mani. Dunque, tutto a posto: Elly è pronta per Palazzo Chigi! Convinta lei…



