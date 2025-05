Foto di un passeggero in volo diventa virale, tutti dicono la stessa cosa

Una recente immagine di un passeggero sovrappeso che cerca di incastrarsi in un sedile d’aereo angusto ha scatenato un acceso dibattito online, lasciando molti a chiedersi se l’industria aerea debba riconsiderare il suo approccio ai posti a sedere.





Migliaia di commenti

La controversa foto, che mostra un uomo su un volo da Helsinki a Copenaghen che lotta per entrare nel suo posto assegnato, è stata inizialmente condivisa dal difensore dei consumatori Christopher Elliott, di Washington D.C.

Ha pubblicato la foto sul suo Facebook a settembre 2024 e, dopo un po’ di tempo, è stata ripubblicata dal gruppo hip-hop di Miami Pretty Ricky.

Pretty Ricky, noto per il suo successo degli anni 2000 “Grind with Me”, ha pubblicato l’immagine chiedendo alle compagnie aeree di apportare modifiche per i passeggeri di grandi dimensioni.

Hanno scritto: “Le compagnie aeree dovranno avere qualcosa di predisposto per i passeggeri di taglia forte. Questa immagine è stata scattata di recente su un volo e mostra quanto sia difficile per le persone più grandi di un singolo sedile.

È anche difficile per chi siede accanto a loro. È una situazione complicata perché la compagnia aerea dovrà trovare un compromesso.”

La pubblicazione ha scatenato un acceso dibattito, accumulando rapidamente oltre migliaia di commenti, con molti che suggerivano che i passeggeri di grandi dimensioni dovrebbero essere obbligati a pagare per due posti se non riescono a stare in uno.

Il post ha rapidamente scatenato una serie di reazioni, che vanno dal sostegno alle critiche severe. Alcuni hanno sostenuto che i passeggeri che non riescono a stare in un singolo posto dovrebbero essere obbligati a pagare per due posti. “Se stai usando due posti, dovresti pagare per due”, ha affermato seccamente un commentatore, facendo eco a un sentimento condiviso da molti altri. Un altro ha aggiunto: “I passeggeri alti pagano in più per lo spazio per le gambe, quindi perché la larghezza dovrebbe essere trattata in modo diverso?”

“Scelte personali…”

Un’altra persona ha suggerito: “Facile da risolvere, se sei così grande, devi comprare due posti O dovrebbero fare posti più grandi per persone come questa e farli pagare di più per il sedile più grande. Semplice e chiaro.”

“Il motivo per cui la maggior parte delle persone grasse è grassa non è un motivo medico, sono scelte personali. E quelle scelte personali hanno delle conseguenze…”

Un terzo commentatore ha aggiunto: “Le persone che comprano un solo posto non dovrebbero dover cedere metà del loro posto a qualcuno che si riversa nel loro sedile. Se mai, dovrebbero pagare la metà.”

Un altro ha osservato: “Come qualcuno che attualmente ha perso 90 libbre, essere fortemente in sovrappeso è una scelta nel 99% dei casi.”

Tuttavia, c’erano molte voci contrarie a questa idea, attirando l’attenzione sulla riduzione delle dimensioni dei sedili degli aerei. “Le compagnie aeree hanno ridimensionato le dimensioni dei sedili per anni per stipare più passeggeri a bordo. Il disagio non riguarda solo le persone in sovrappeso – riguarda tutti”, ha sottolineato un utente.

L’influencer di viaggio di taglia forte entra nel dibattito

La conversazione ha preso una piega più personale quando l’influencer di viaggio di taglia forte Jaelynn Chaney, nota per difendere la “liberazione dei grassi”, si è unita al dibattito. Chaney, una 28enne che parla spesso a nome dei passeggeri di grandi dimensioni, ha sostenuto che costringere le persone a cambiare il proprio corpo per adattarsi ai sedili degli aerei non è la soluzione.

“Perché dovrei dover rimpicciolirmi per entrare in spazi mai progettati per me?” ha chiesto in un video TikTok. “Il problema non sono io – è il sistema.”

Chaney, che ha spinto per avere posti aggiuntivi gratuiti per i passeggeri di grandi dimensioni, ha anche risposto ai critici che suggerivano di acquistare semplicemente un biglietto di prima classe. “I posti di prima classe non mi accolgono comunque”, ha detto. “Volare non è un lusso – è una necessità.”

Mentre il dibattito infuria, alcuni stanno persino chiedendo una legislazione federale, incluso un “Decreto sui diritti di uguaglianza per i grassi”, per garantire un viaggio aereo equo e accessibile per tutti i tipi di corporatura. Altri suggeriscono che pesare i passeggeri prima dell’imbarco, proprio come i bagagli, potrebbe essere una soluzione, anche se questa idea è stata ampiamente condannata come “disumana”.