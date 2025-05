Foto virali prima e dopo gli interventi di chirurgia estetica scatenano indignazione

La chirurgia plastica è stata a lungo al centro di discussioni e apprezzamenti. Questo campo comprende un’ampia gamma di obiettivi medici e personali, come riparare l’aspetto a seguito di lesioni o migliorare le caratteristiche per aumentare la fiducia in sé stessi.





La Turchia, con i suoi chirurghi economici e altamente qualificati, è diventata un centro globale per una vasta gamma di procedure estetiche. I risultati degli interventi di chirurgia plastica possono talvolta essere così straordinari da sembrare incredibili.

È proprio ciò che è accaduto quando una serie di foto prima e dopo il makeover di una donna è diventata virale su TikTok, lasciando gli spettatori stupiti dal sorprendente contrasto. Un chirurgo estetico che discute del suo lavoro su TikTok sotto il nome utente “Dr May” e che sembra essere basato in Turchia, ha caricato il video. Secondo il video, la signora Dilek, una donna di 68 anni, si è sottoposta a diversi interventi nell’arco di due anni, tra cui un lifting facciale, una rinoplastica e una blefaroplastica (chirurgia delle palpebre).

Nella foto “prima”, la signora Dilek mostra segni visivi legati all’invecchiamento. Tuttavia, gli spettatori hanno messo in dubbio se la donna nella foto “dopo” fosse effettivamente la stessa persona, poiché sembra molto più giovane e ha tratti più tesi e lisci.

“La nostra amata paziente, la signora Dilek, dopo due anni di interventi di rinoplastica, lifting facciale e blefaroplastica. Attendo i vostri commenti”, ha scritto il chirurgo nella didascalia.

E i commenti sono arrivati a valanga. “È la madre e la figlia – non c’è modo che sia lei”, ha insistito un utente. Un altro ha scritto: “Il naso è cambiato completamente. Sono persone diverse”. Sembra che nessuno sia sicuro dell’autenticità delle immagini.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Aesthetic and plastic surgeries (@esteistanbul_)

Anche se hanno cancellato il loro account Instagram, il Dr. May ha accumulato un considerevole seguito su TikTok, con circa 32.000 follower e 100.000 visualizzazioni sul video della trasformazione della signora Dilek. Tuttavia, non si tratta del suo post più popolare; un video che mostra un intervento di rinoplastica eseguito su un paziente negli Stati Uniti ha ricevuto quasi 5 milioni di visualizzazioni.

La Turchia è stata una destinazione popolare per i turisti medici di tutto il mondo, in particolare per la chirurgia plastica. Oltre a essere molto meno costosa rispetto a molti paesi occidentali, la sua posizione di ponte tra Europa e Asia l’ha resa accessibile ai pazienti di tutto il mondo.

Oltre 100.000 turisti visitano la Turchia ogni anno per trattamenti estetici come interventi al seno, impianti al mento, addominoplastica, blefaroplastica, rinoplastica e altro ancora, secondo Clinic Spots. Il Ministero del Turismo turco riferisce che la maggior parte dei turisti medici proviene dall’Arabia Saudita, Kuwait, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Germania, Regno Unito, Paesi Bassi, Italia, Spagna e Francia.