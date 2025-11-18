“Fra anestesia e morfina”: Cipollini racconta come sta dall’ospedale





L’ex campione di ciclismo Mario Cipollini è attualmente ricoverato in un ospedale di Ancona a causa di problemi cardiaci. In un video pubblicato sui suoi canali social, Cipollini ha voluto ringraziare i suoi sostenitori per il supporto ricevuto, mentre forniva aggiornamenti sulle sue condizioni di salute. “È andato tutto a posto”, ha dichiarato dal suo letto, dove è sotto stretta osservazione medica.





Cipollini, noto con il soprannome di “Re Leone”, ha spiegato le ragioni che lo hanno portato a cercare nuovamente assistenza medica per i disturbi cardiaci. In passato, ha già subito un intervento per l’impianto di un dispositivo che monitora in modo continuo le sue frequenze cardiache. Questa operazione si aggiunge a quelli effettuati nel 2019 e nel 2020, necessari a causa di una condizione di fibrillazione atriale, che comporta un’irregolarità nel ritmo cardiaco. Un episodio che inizialmente sembrava isolato si è ripetuto nel tempo, rendendo necessarie soluzioni chirurgiche.

Nel suo videomessaggio, Cipollini ha descritto la giornata come “veramente complicata”, ma ha voluto rassicurare i suoi fan. “Non si molla di un centimetro”, ha concluso, evidenziando la sua determinazione a superare questa difficile fase. Apparentemente provato, ha condiviso i suoi sentimenti di gratitudine, affermando: “Ciao a tutti, non so veramente come ringraziarvi della vostra vicinanza e del vostro affetto”.

Il campione ha anche specificato che non era in grado di fornire dettagli completi su quanto accaduto, promettendo di farlo nei giorni successivi. “Volevo tranquillizzarvi che è andato tutto a posto, purtroppo con delle variazioni del percorso”, ha aggiunto, riferendosi alle complicazioni che ha dovuto affrontare. Attualmente, Cipollini si trova in uno stato di recupero, tra il risveglio dall’anestesia e gli effetti della morfina per il dolore.

L’ospedale di Ancona è riconosciuto come un centro di eccellenza per la cura di patologie cardiache. Non è la prima volta che atleti di alto profilo ricevono trattamenti in questa struttura. Tra i pazienti che si sono affidati al professor Antonio Dello Russo, direttore della Clinica di Cardiologia e Aritmologia, ci sono stati anche illustri ciclisti come Peter Sagan, tre volte campione del mondo, e Elia Viviani, oro olimpico e iridato su pista. Anche il pallavolista Davide Gardini ha ricevuto cure presso questo ospedale.

La notizia del ricovero di Cipollini ha suscitato una vasta eco mediatica, con molti fan e colleghi che si sono uniti nel manifestare il loro sostegno. La sua carriera nel ciclismo è stata caratterizzata da numerosi successi, e il suo stato di salute ha attirato l’attenzione non solo degli appassionati di sport, ma anche di un pubblico più ampio, preoccupato per il benessere dell’ex atleta.

Il messaggio di speranza e resilienza di Cipollini ha colpito molti, sottolineando l’importanza della comunità e del supporto reciproco in momenti di difficoltà. La sua determinazione a non arrendersi, espressa attraverso il suo videomessaggio, rappresenta un forte richiamo alla positività e alla forza interiore, elementi fondamentali per affrontare le sfide della vita.

Mentre i medici monitorano attentamente le sue condizioni, i fan e gli amici di Cipollini attendono con ansia ulteriori aggiornamenti. La sua promessa di fornire notizie più dettagliate nei prossimi giorni è stata accolta con entusiasmo, e molti sperano che possa tornare presto alla sua vita normale.



