Francesca dell’Emilia Romagna in dolce attesa ad Affari Tuoi vince 20mila euro sul finale

Nella puntata di Affari Tuoi andata in onda mercoledì 5 marzo 2025, protagonista è stata Francesca, un’impiegata di una ditta che si occupa della distribuzione di gas naturale, originaria dell’Emilia Romagna. In studio, ha avuto al suo fianco la sorella Ilaria e il fidanzato Lorenzo. La sua partecipazione al programma è iniziata in modo esplosivo, culminando con l’annuncio della sua gravidanza, ma ha rischiato di perdere tutto prima di salvare la situazione e tornare a casa con una vincita di 20mila euro.





La partita di Francesca è cominciata con un inizio promettente. Nei primi sei pacchi aperti, sono stati eliminati solo 20 euro, seguiti da uno gnocco fritto, che rappresentava il pacco “speciale” dedicato alla sua regione, e successivamente da 200 euro, 0 euro, 100 euro e 75mila euro. La tensione è aumentata quando il dottore, che offre le proposte economiche durante il gioco, ha suggerito un cambio di pacco. Francesca ha dichiarato: “Al momento rifiuterei visto il tabellone. Il numero 16 non dispiace”, decidendo di continuare con il suo pacco.

Tuttavia, la fortuna ha preso una piega inaspettata quando Francesca ha aperto un pacco contenente 300mila euro, seguito da un altro da 30mila euro e uno da 5mila euro. Durante la seconda chiamata, il dottore ha rivelato la gravidanza della concorrente, che ha condiviso: “Non potevo dirlo. Ero un po’ sempre stanca, malaticcia”. Dopo aver ricevuto gli auguri da Stefano De Martino, il dottore ha offerto 22mila euro, sottolineando l’importanza di quel denaro per realizzare sogni e progetti futuri. Francesca ha scelto di rifiutare l’offerta, distruggendo l’assegno.

Proseguendo nella partita, ha aperto un pacco che conteneva 15mila euro, seguito da 1 euro e 10mila euro. Quando il dottore ha riproposto il cambio di pacco, Francesca ha nuovamente rifiutato. La fortuna ha continuato a vacillare quando ha eliminato 100mila euro dal tabellone, ma il dottore ha nuovamente offerto 22mila euro, che sono stati tritati dopo il nuovo rifiuto della concorrente.

Dopo aver aperto un pacco che conteneva 500 euro, il dottore ha continuato a proporre il cambio, ma Francesca ha scelto di rimanere con il suo pacco. Tuttavia, il tiro successivo ha portato all’eliminazione di 50mila euro. Alla fine, la situazione si è fatta critica: Francesca si è ritrovata con tre cifre blu e 20mila euro. Il dottore le ha quindi offerto 4mila euro, ma l’assegno è stato tritato immediatamente.

Eliminati due pacchi blu, Francesca si è trovata in finale con 10 euro e 20mila euro. Ha spiegato le sue scelte, dicendo: “Il 7 è il compleanno di mio nonno, il 17 mi è stato suggerito da una persona a me cara prima di venire qua. Mi sono sentita di chiamarlo”. Quando ha ricevuto l’ultima proposta di cambio, ha deciso di rifiutare. Il risultato finale della sua partita ha rivelato che Francesca è tornata a casa con 20mila euro.