Francesca Di Fazio, 40 anni, è la vittima dell’incidente causato da un giovane sull’Appia

Nella notte di sabato 1 marzo, un tragico incidente stradale ha portato alla morte di Francesca Di Fazio, una donna di quarant’anni, avvenuto lungo l’Appia, nel comune di Monte San Biagio, in provincia di Latina. Di Fazio, madre di due bambini, viveva con la sua famiglia a Fondi. L’incidente è stato causato da un ragazzo di vent’anni, anch’esso residente a Fondi, arrestato con l’accusa di omicidio stradale, in quanto si trovava sotto l’influenza di sostanze stupefacenti.





La notizia della sua morte ha scosso profondamente la comunità e suscitato numerosi messaggi di cordoglio. Un’amica ha commentato con incredulità: “Noo ci eravamo viste solo due giorni fa”. Un altro amico ha espresso il proprio dolore, affermando: “Una famiglia distrutta, che tragedia. Riposa in pace Francesca”. La famiglia di Francesca Di Fazio è stata colpita da un forte stato di prostrazione, dopo aver appreso la terribile notizia.

Le indagini sull’incidente sono attualmente condotte dai carabinieri. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo, in un tentativo di sorpasso azzardato, ha colpito un’automobile che procedeva nel senso opposto, per poi tamponare l’auto guidata da Di Fazio. Questo impatto ha causato uno schianto violento, con la vettura della donna che ha urtato il guardrail sul lato destro e si è ribaltata. Purtroppo, Francesca Di Fazio è morta sul colpo, e i soccorritori del 118, giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Il giovane responsabile dell’incidente, dopo aver effettuato manovre pericolose, è stato arrestato. Sottoposto ai test alcolemici e tossicologici di routine, è risultato positivo all’assunzione di sostanze stupefacenti. Le autorità stanno ora indagando ulteriormente per chiarire le circostanze esatte che hanno portato a questo tragico evento.

L’incidente ha riacceso il dibattito sulla sicurezza stradale e sull’importanza di guidare in condizioni adeguate. La morte di Francesca Di Fazio rappresenta una perdita incolmabile per la sua famiglia e per la comunità di Fondi, dove era ben conosciuta. La notizia ha suscitato una forte reazione emotiva tra coloro che la conoscevano e tra chi è colpito dalla violenza degli incidenti stradali.

In un contesto di crescente preoccupazione per la guida sotto l’influenza di sostanze, questo incidente sottolinea la necessità di una maggiore sensibilizzazione e di misure più severe contro coloro che mettono in pericolo la vita degli altri. La comunità è in lutto, e molti si stanno mobilitando per ricordare Francesca Di Fazio, una madre che ha perso la vita in modo tragico e prematuro.