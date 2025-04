Francesco Paolantoni: “Stasera tutto è possibile non è più lo stesso senza Stefano De Martino”

Francesco Paolantoni si prepara a tornare sul piccolo schermo insieme al gruppo di Stasera tutto è possibile nella speciale serata di Affari Tuoi Vip, prevista per il 2 maggio su Rai1. A una settimana dalla conclusione del programma di Rai2, l’attore napoletano ha espresso la sua opinione riguardo al futuro del gruppo, sottolineando che la squadra non può esistere senza il suo conduttore, Stefano De Martino. “È stato un momento unico e se non c’è Stefano alla conduzione, il gruppo storico non c’è più. Di conseguenza, se non c’è lui, non ci siamo neanche noi,” ha dichiarato Paolantoni.





Riflettendo sulle sue esperienze passate, Francesco ha paragonato il suo tempo in Indietro Tutta con quello di Stasera tutto è possibile. Ha affermato: “All’epoca di Indietro Tutta, c’era più consapevolezza di partecipare a una cosa che sarebbe passata alla storia. In questo caso, invece, non ci abbiamo proprio pensato. Pensavamo solo al divertimento nostro e a quello della gente.” Questa differenza di approccio ha reso l’esperienza attuale più spontanea e meno carica di aspettative storiche.

In merito alla prossima serata speciale di Affari Tuoi, Paolantoni ha descritto l’evento come “un momento unico, più che bellissimo, veramente unico.” Ha aggiunto che è raro vedere un gruppo di persone unirsi in modo così armonioso, creando dinamiche che portano a qualcosa di speciale. “Ci divertiamo prima di tutto noi. Sembra di essere tornati a una dimensione ‘arboriana’,” ha commentato, citando il famoso conduttore Renzo Arbore.

La connessione tra le due esperienze è evidente, e Francesco si sente privilegiato di aver fatto parte di entrambe. Ha detto: “Ho fatto parte di entrambe le situazioni ed è meraviglioso. Ti dico la verità: all’epoca di Indietro Tutta, c’era più consapevolezza di partecipare a una cosa che sarebbe passata alla storia.” Tuttavia, ha notato che, in questo caso, il gruppo ha creato qualcosa di bello senza rendersi conto della sua importanza fino a quando il programma non è giunto alla conclusione. “Non ci aspettavamo neanche noi questa affezione, questo amore, questa disperazione del pubblico quando il programma è finito,” ha spiegato.

Quando gli è stato chiesto se la conclusione di Stasera tutto è possibile fosse definitiva, Francesco ha risposto che le possibilità sono molteplici. Ha confermato che c’è stata una proposta per una conduzione da parte dei The Jackal, ma ha sottolineato che non è certo che Stefano De Martino lascerà davvero il programma. “So anche io che c’è la possibilità di una conduzione The Jackal, ti confermo che la produzione ha chiesto a Stefano De Martino di fare un’altra edizione,” ha detto. Tuttavia, ha anche avvertito che la situazione è complessa e in continua evoluzione. “È tutto complicato,” ha aggiunto.