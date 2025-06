Francesco Totti partecipa alla cresima della figlia di Noemi Bocchi a Roma, assenti i figli Chanel e Cristian, ma presente Melissa Monti, fidanzata di Cristian

Un evento speciale ha riunito diversi membri della famiglia di Francesco Totti e Noemi Bocchi a Roma, dove è stata celebrata la cresima di Sofia, la primogenita di Noemi. La festa, organizzata in una cornice elegante presso la terrazza dell’hotel Bulgari, ha visto la presenza dell’ex capitano della Roma insieme alla piccola Isabel, figlia nata dal matrimonio con Ilary Blasi. Tuttavia, a sorprendere è stata l’assenza di Chanel e Cristian, secondogenita e primogenito di Totti.





La celebrazione, pensata per rendere omaggio a un momento importante nella vita di Sofia, si è svolta in un’atmosfera fiabesca. Sofia, quindicenne nata dal precedente matrimonio di Noemi Bocchi con Mario Caucci, è stata la protagonista assoluta della giornata. Alla festa ha partecipato anche Melissa Monti, fidanzata di Cristian Totti, che ha posato accanto alla festeggiata e si è intrattenuta con Isabel. Melissa e Sofia condividono un legame personale che va oltre la famiglia Totti: Sofia è infatti sentimentalmente legata a Mirko Monti, fratello di Melissa.

Nonostante la presenza di Francesco Totti abbia attirato l’attenzione dei presenti, l’assenza di Chanel e Cristian ha destato curiosità. Le ragioni della loro mancata partecipazione non sono state chiarite. Tuttavia, l’evento ha confermato il ruolo sempre più centrale di Noemi nella vita pubblica e privata dell’ex calciatore.

Noemi Bocchi, compagna ufficiale di Francesco da diversi anni, ha documentato l’evento sui suoi profili social, condividendo immagini della festa e dei momenti trascorsi con i suoi figli Sofia e Tommaso, nati dal matrimonio con Caucci. Negli ultimi tempi, Noemi ha scelto di aprirsi maggiormente al pubblico, mostrando scorci della sua quotidianità e delle sue esperienze familiari.

Questa celebrazione non è stata l’unica occasione in cui Francesco Totti e Noemi Bocchi sono apparsi insieme in eventi pubblici importanti. In passato, Noemi aveva partecipato al diciottesimo compleanno di Chanel Totti, un evento che aveva visto anche la presenza dell’ex moglie di Francesco, Ilary Blasi. Questo tipo di partecipazioni sottolinea il rapporto consolidato tra Francesco e Noemi e il loro impegno nel costruire una nuova dimensione familiare.

Le immagini condivise da Noemi hanno mostrato una festa curata nei dettagli, con una location esclusiva che ha fatto da sfondo a uno dei momenti più significativi per Sofia. La terrazza dell’hotel Bulgari a Roma si è rivelata il luogo ideale per celebrare questo importante traguardo religioso.

Nonostante l’assenza di alcuni membri della famiglia, l’evento ha rappresentato un’occasione per rafforzare i legami tra i presenti. La scelta di Francesco Totti di partecipare alla festa dimostra il suo coinvolgimento attivo nella vita della famiglia allargata che sta costruendo con Noemi Bocchi.