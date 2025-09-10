Francia, a milioni in piazza in tutta la nazione contro Macron: il criminale dell’Eliseo ha schierato un esercito di sgherri dal manganello facile





Il macroniano Lecornu è il nuovo premier francese. Per la prima volta nella Quinta Repubblica, un governo cade dopo un voto di fiducia. Il premier dimissionario Bayrou aveva proposto un piano di riduzione del deficit. Oggi, le manifestazioni “Blocchiamo tutto” hanno portato a oltre 300 arresti.





80.000 agenti delle forze dell’ordine, supportati da veicoli blindati ed elicotteri, sono stati dispiegati per gestire le proteste del movimento “Blocchiamo tutto”. Quasi 200 persone sono state arrestate questa mattina.

Il nuovo primo ministro, Sébastien Lecornu, ha ringraziato su X il presidente Emmanuel Macron per la sua fiducia e il coraggio del suo predecessore, François Bayrou.

Bayrou ha concluso la sua esperienza dopo nove mesi, segnata dalla prima crisi dovuta a un voto di fiducia richiesto dal premier in carica.

Bayrou aveva chiesto al Parlamento di approvare un piano di risparmi da 44 miliardi per ridurre il deficit e il debito pubblico (5,8% e 113% del Pil). All’insediamento, disse: “Davanti a noi abbiamo un Himalaya di difficoltà”, ma non riuscì a superarle.

La situazione politica instabile minaccia una recessione economica e un aumento dei costi del debito. La legge di bilancio, con tagli sociali controversi, ha scatenato proteste, con altre previste per il 10 settembre.

