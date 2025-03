Francia, distribuito alle famiglie un vademecum per affrontare scenari di guerra

Il governo di Francia ha avviato la preparazione di un “manuale di sopravvivenza” destinato a ogni famiglia nel Paese, con l’intento di fornire ai cittadini risorse utili per affrontare situazioni di emergenza, che spaziano da catastrofi naturali a attacchi terroristici, fino a conflitti armati sul territorio nazionale. La notizia è stata confermata da una portavoce del premier François Bayrou, che ha sottolineato come questa guida possa contribuire a rafforzare la resilienza dei cittadini di fronte a crisi di vario genere. Il documento, composto da 20 pagine, sarà distribuito nei prossimi mesi, previa approvazione governativa.





Questa iniziativa segue l’esempio di Paesi come Svezia e Finlandia, dove manuali simili sono stati già consegnati a milioni di famiglie. In queste nazioni, i cittadini hanno ricevuto indicazioni su come prepararsi a blackout, interruzioni delle comunicazioni e conflitti militari, oltre a fenomeni meteorologici estremi. L’approccio del governo francese si inserisce in un contesto più ampio di preparazione alla sicurezza e alla protezione della popolazione.

Il manuale francese riprenderà in parte i contenuti di un sito governativo lanciato nel 2022, che offre già indicazioni su come affrontare emergenze e situazioni di pericolo. La guida sarà suddivisa in tre sezioni principali, ognuna delle quali conterrà consigli pratici su come proteggere sé stessi e i propri cari in caso di pericolo imminente.

Tra le raccomandazioni più rilevanti, il governo sottolinea l’importanza di avere a disposizione un elenco di contatti d’emergenza, che includa numeri utili come quelli dei vigili del fuoco, della polizia e dei servizi sanitari. Inoltre, sarà fondamentale sapere quali frequenze radio seguire in caso di blackout informativi e come sigillare porte e finestre in caso di incidenti nucleari. Il manuale offrirà anche indicazioni su come contribuire alla sicurezza della comunità, ad esempio attraverso il volontariato nelle unità di riserva o nei gruppi locali di vigili del fuoco.

Un altro aspetto centrale della guida riguarda la necessità di predisporre un kit di emergenza. Secondo le raccomandazioni del governo, ogni famiglia dovrebbe avere a disposizione:

6 litri di acqua potabile per persona.

Una dozzina di lattine di cibo a lunga conservazione.

Batterie e torce elettriche, indispensabili in caso di interruzioni di corrente.

Farmaci di base, come paracetamolo, garze e soluzione fisiologica.

Parallelamente a questa iniziativa, il presidente Emmanuel Macron ha annunciato una riforma della sicurezza nazionale, con l’obiettivo di aumentare il numero di riservisti operativi da 40.000 a 100.000 entro il 2035. Durante una visita a una base militare nell’est della Francia, Macron ha dichiarato che saranno introdotte nuove misure per potenziare le capacità militari del Paese. “La Francia e l’Europa devono continuare a difendersi e prepararsi, se vogliamo prevenire un conflitto”, ha affermato il presidente, aggiungendo che “nessuno può prevedere cosa accadrà nei prossimi anni”.

Questa strategia di preparazione si inserisce in un contesto globale di crescente preoccupazione per la sicurezza e la stabilità, sia a livello nazionale che internazionale. Il manuale di sopravvivenza rappresenta un passo significativo verso la sensibilizzazione dei cittadini riguardo ai rischi e alle misure preventive da adottare in caso di emergenze.

L’iniziativa ha suscitato reazioni miste tra i cittadini. Alcuni vedono il manuale come un utile strumento per affrontare le incertezze del futuro, mentre altri esprimono preoccupazione per il messaggio che tale preparazione potrebbe trasmettere riguardo alla sicurezza del Paese. In ogni caso, il governo francese sembra determinato a garantire che la popolazione sia adeguatamente informata e preparata a fronteggiare eventuali crisi.