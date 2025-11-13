Frecciarossa investe una donna: paralizzata da ore la tratta Reggio Calabria–Napoli, numerosi treni fermi





Dalle prime ore del mattino di oggi, giovedì 13 novembre, la linea ferroviaria che collega Reggio Calabria a Napoli ha subito gravi disagi a seguito dell’investimento di una persona sui binari, avvenuto nei pressi della stazione di Praia a Mare, in provincia di Cosenza. L’incidente, che ha avuto luogo intorno alle 8:20, ha coinvolto un treno ad alta velocità Frecciarossa diretto a Venezia, portando alla sospensione totale della circolazione ferroviaria tra le stazioni di Praja Ajeta Tortora e Maratea fino alle 15:00, con ritardi che hanno superato le sei ore.





Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorsi, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della vittima, una donna residente nella zona. Anche la Polizia Ferroviaria è giunta sul posto per effettuare i necessari accertamenti e ricostruire la dinamica dei fatti. La ripresa della circolazione ferroviaria è stata autorizzata solo dopo il nulla osta dell’Autorità Giudiziaria. Nel frattempo, per alleviare i disagi ai passeggeri, è stato attivato un servizio di bus sostitutivo tra le stazioni di Paola e Sapri.

La situazione ha causato l’interruzione di numerosi treni, tra cui Frecciarossa, Frecciargento e Intercity, con particolare riferimento all’Intercity notte partito da Milano Centrale e diretto in Sicilia, che è rimasto bloccato. Alla stazione di Roma Termini, quattro treni hanno riportato ritardi fino a 360 minuti a causa dell’interruzione della linea in Calabria. Altri convogli sono stati soppressi e alcuni hanno subito limitazioni nel percorso durante l’intera giornata.

Trenitalia ha comunicato che i seguenti treni ad alta velocità e Intercity sono stati direttamente interessati e attualmente fermi:

FR 8418 da Reggio Calabria Centrale (5:53) a Venezia Santa Lucia (15:34), attualmente fermo anche a Sapri .

da (5:53) a (15:34), attualmente fermo anche a . FR 9584 da Reggio Calabria Centrale (6:25) a Torino Porta Nuova (18:00).

da (6:25) a (18:00). FR 9642 da Reggio Calabria Centrale (8:46) a Torino Porta Nuova (19:10).

da (8:46) a (19:10). FA 8863 da Roma Termini (8:58) a Reggio Calabria Centrale (14:39).

da (8:58) a (14:39). FR 9588 da Reggio Calabria Centrale (9:44) a Torino Porta Nuova (21:00).

da (9:44) a (21:00). FR 9658 da Reggio Calabria Centrale (12:08) a Milano Centrale (21:00).

da (12:08) a (21:00). IC 728 da Palermo Centrale (7:05) a Roma Termini (18:48).

da (7:05) a (18:48). IC 723 da Roma Termini (7:26) a Palermo Centrale (19:28).

da (7:26) a (19:28). IC 556 da Reggio Calabria Centrale (9:56) a Roma Termini (17:48).

da (9:56) a (17:48). ICN 1963 da Milano Centrale (20:10) a Siracusa (15:48) del 12 novembre.

Inoltre, i treni ad alta velocità e Intercity coinvolti in provvedimenti specifici comprendono:

FA 8333 da Roma Termini (7:30) a Reggio Calabria Centrale (10:19): il treno è stato cancellato tra Sapri e Reggio Calabria Centrale . I passeggeri possono utilizzare il treno FA 8863 da Roma Termini (8:58) a Reggio Calabria Centrale (14:39).

da (7:30) a (10:19): il treno è stato cancellato tra e . I passeggeri possono utilizzare il treno da (8:58) a (14:39). FA 8868 da Reggio Calabria Centrale (15:29) a Roma Termini (21:33): il treno oggi ha origine da Sapri . I passeggeri possono proseguire con il treno FA 8332 da Reggio Calabria Centrale (15:50) a Roma Termini (21:27), con fermate anche a Gioia Tauro e Vibo .

da (15:29) a (21:33): il treno oggi ha origine da . I passeggeri possono proseguire con il treno da (15:50) a (21:27), con fermate anche a e . IC 550 da Reggio Calabria Centrale (6:02) a Roma Termini (13:43): il treno è cancellato tra Scalea e Napoli Centrale . I passeggeri possono continuare il viaggio con il treno IC 556 da Reggio Calabria Centrale (9:56) a Roma Termini (17:48).

da (6:02) a (13:43): il treno è cancellato tra e . I passeggeri possono continuare il viaggio con il treno da (9:56) a (17:48). IC 552 da Reggio Calabria Centrale (7:44) a Roma Termini (15:43): il treno termina la corsa a Paola . I passeggeri possono utilizzare il treno IC 556 da Reggio Calabria Centrale (9:56) a Roma Termini (17:48).

da (7:44) a (15:43): il treno termina la corsa a . I passeggeri possono utilizzare il treno da (9:56) a (17:48). IC 551 da Roma Termini (10:26) a Reggio Calabria Centrale (18:40): il treno termina a Pisciotta . I passeggeri possono proseguire con il treno IC 723 da Roma Termini (8:26) a Palermo Centrale (20:28).

da (10:26) a (18:40): il treno termina a . I passeggeri possono proseguire con il treno da (8:26) a (20:28). IC 553 da Roma Termini (12:26) a Reggio Calabria Centrale (20:50): il treno è cancellato. I passeggeri possono utilizzare i primi treni utili assistiti dal personale di Trenitalia.

La situazione rimane critica per i viaggiatori, con l’attesa di ulteriori aggiornamenti sulle operazioni ferroviarie e sui servizi alternativi attivati per mitigare i disagi.



