Fugge dal trasportino, la gatta Yuna da giorni dispersa nella metro di Roma: “Aiutatemi, rischia di essere investita”

Da diversi giorni, la metropolitana linea B di Roma è teatro di una insolita ricerca: quella della gatta Yuna, smarritasi il 24 aprile. Riconoscibile grazie a un fiocchetto lilla al collo, l’animale vaga impaurito lungo i convogli, senza che finora nessuno sia riuscito a catturarla e metterla in salvo.





Sui social network, in particolare su Facebook, è stato lanciato un appello per ritrovare la micia, ma al momento non si registrano sviluppi positivi. I primi avvistamenti risalgono alla serata del 25 aprile, intorno alle 22, quando alcuni passeggeri hanno pubblicato una segnalazione sul social: “Abbiamo trovato questo gattino impaurito nella metro B direzione Rebibbia (treno numero 22). Aveva un fiocchetto lilla al collo. Purtroppo non siamo riusciti a prenderlo, non so se sia di qualcuno”, si legge nel messaggio.

Grazie al passaparola e all’impegno degli utenti, si è riusciti a risalire all’identità della gatta. Secondo quanto riportato da Repubblica, Yuna ha circa un anno e si trovava alla stazione Eur Fermi quando, a causa di un trasportino difettoso, è riuscita a scappare. La sua giovane proprietaria, una ragazza minorenne, non è riuscita a fermarla e l’ha persa di vista.

Abituata alla vita in appartamento, per Yuna il mondo esterno rappresenta un serio pericolo. Il rischio maggiore è che venga investita da uno dei treni in corsa, considerato il contesto estremamente pericoloso della metropolitana.

Il fiocchetto lilla che indossa ha permesso ai volontari di identificarla facilmente e moltiplicare gli sforzi per riportarla a casa. Un gruppo di cittadini si è attivato per le ricerche, collaborando anche con il personale della sicurezza di Atac. “Siamo operativi per recuperarla. Finalmente siamo riusciti a recuperare il numero della zia della ragazza e siamo in contatto con persone della security Atac”, hanno dichiarato alcuni dei volontari impegnati.

La cattura di un gatto in uno stato di forte stress, come quello vissuto da Yuna, si rivela tuttavia estremamente complessa. Gli esperti ricordano che, di fronte a un animale spaventato, è necessario procedere con la massima delicatezza. Movimenti bruschi e rumori forti devono essere evitati per non aggravare la paura dell’animale, che potrebbe reagire con fughe improvvise o cercando rifugi difficilmente accessibili.

La strategia consigliata prevede di attirare il gatto senza forzarlo, utilizzando cibo o oggetti familiari, come una copertina o un gioco impregnati del suo odore. Un metodo utile può essere quello di posizionare un trasportino aperto con del cibo all’interno, per permettere a Yuna di entrarvi spontaneamente, evitando la sensazione di essere intrappolata.

Se il gatto appare particolarmente agitato, è fondamentale non tentare catture manuali che potrebbero causare ferite sia all’animale che ai soccorritori. In situazioni simili, la fretta rappresenta un nemico: agire con calma e rispettare i tempi dell’animale è l’unico approccio possibile per sperare in un esito positivo.

La vicenda di Yuna ha sensibilizzato numerosi pendolari e cittadini, che quotidianamente seguono gli aggiornamenti sui social, sperando che presto la micia possa essere salvata e riportata al sicuro tra le braccia della sua giovane padrona.