Funerali di Alvaro Vitali a Roma: la moglie Stefania Corona parla delle difficoltà e delle cattiverie ricevute

Si sono svolti oggi i funerali di Alvaro Vitali, l’attore scomparso all’età di 75 anni a causa di una broncopolmonite recidiva. La cerimonia si è tenuta presso la Chiesa di San Pancrazio a Roma, dove familiari e amici hanno dato l’ultimo saluto a un artista amato dal pubblico. Fino a pochi giorni prima della sua morte, Vitali era ricoverato in una clinica, ma aveva deciso di dimettersi nonostante il parere dei medici.





Durante la cerimonia, Stefania Corona, moglie di Vitali, ha risposto a diverse domande, indossando occhiali neri che nascondevano il suo volto. Ha condiviso i suoi pensieri riguardo alla recente perdita e ai commenti negativi ricevuti nei giorni precedenti. “Non è facile, dovevamo andare a farci una mini vacanza, per rimettere un po’ a posto qualcosa. Le crisi le hanno tutti, peccato quando ce le hanno personaggi dello spettacolo, perché veniamo asfaltati, con tanta di quella cattiveria,” ha dichiarato Corona, evidenziando il peso della pressione sociale.

In un momento di profonda emozione, Corona ha anche parlato del legame che Vitali aveva con il suo amico, Carlo Verdone. “È stato un carissimo amico, lo ringrazierò sempre Carlo,” ha affermato, sottolineando l’importanza dei legami personali in un settore spesso critico e spietato.

Quando le è stato chiesto come avesse vissuto l’allontanamento di alcuni volti noti dello spettacolo, Corona ha risposto con sincerità. “Lui aveva un carattere molto forte, faceva così con le spalle, per alcune persone ha sofferto, ha sofferto molto, non voglio aggiungere polemiche,” ha detto, facendo riferimento alle difficoltà che Vitali ha affrontato nel corso della sua carriera.

La moglie ha poi rivelato le ultime volontà dell’attore, confermando che Vitali aveva espresso il desiderio di essere cremato. Questo desiderio sarà rispettato, portando un ulteriore segno di rispetto verso la sua memoria e le sue scelte personali.

La cerimonia funebre ha richiamato numerosi fan e amici, tutti desiderosi di rendere omaggio a un attore che ha lasciato un segno indelebile nel panorama del cinema italiano. Vitali, noto per i suoi ruoli comici e il suo carisma, ha saputo conquistare il cuore del pubblico con la sua personalità unica e il suo talento. La sua scomparsa ha suscitato una reazione emotiva non solo tra i suoi cari, ma anche tra i suoi fan, che lo ricordano con affetto.