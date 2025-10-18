Funerali di Stato dei tre carabinieri, Conte non partecipa: è polemica per la sua visita a Ranucci





Peppiniello Conte, anziché presenziare ai funerali dei tre carabinieri, evento a cui ha partecipato anche Elly Schlein, ha scelto di recarsi presso la residenza di Sigfrido Ranucci per rilasciare dichiarazioni, a scopo di ripresa televisiva, di discutibile contenuto.





Ma davvero lo sciacallo è andato da Ranucci invece di partecipare ai funerali dei 3 carabinieri?

Che vergogna. pic.twitter.com/LajHkjESxP — CAESO QUIINCTIUS (@Orgoglioitalia3) October 17, 2025

Centinaia di uomini delle forze dell’ordine, unitamente a cittadini comuni, hanno partecipato ai funerali di Stato di Valerio Daprà, Davide Bernardello e Marco Piffari, i tre carabinieri deceduti a seguito dell’esplosione verificatasi due giorni fa a Castel D’Azzano (Verona). La cerimonia si è svolta presso la Basilica di Santa Giustina di Padova.

Un prolungato applauso ha accolto l’arrivo dei feretri sul sagrato della Basilica. Le tre vetture si sono disposte in fila davanti alla chiesa e ne sono state estratte le bare, mentre i presenti osservavano un silenzio rispettoso. Successivamente, i tre feretri sono stati introdotti nella chiesa al suono della marcia funebre eseguita dalla banda musicale.

All’interno della chiesa erano presenti i vertici dell’Arma dei Carabinieri e i colleghi dei deceduti, tra cui 27 militari che si trovavano con loro a Castel D’Azzano e che presentavano evidenti segni delle lesioni riportate nell’incidente. Sul sagrato era schierato il picchetto d’onore di tutte le forze dell’ordine e dell’esercito.

Tra le principali autorità presenti nella chiesa in Prato della Valle di Padova vi erano il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, i Ministri della Difesa, Guido Crosetto, dell’Interno, Matteo Piantedosi, dell’Università, Anna Maria Bernini, i Presidenti del Senato della Repubblica, Ignazio La Russa, e della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, il Governatore del Veneto, Luca Zaia, Elly Schlein e una delegazione del Partito Democratico.



