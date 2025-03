Funerali Pietro Genuardi, la moglie Linda Ascierto in lacrime: “Mi sono vestita bene, voleva che fossi una principessa”

I funerali di Pietro Genuardi, noto per i suoi ruoli in CentoVetrine e Il paradiso delle signore, si sono svolti nella Chiesa degli artisti a Roma. Durante la cerimonia, sua moglie, Linda Ascierto, ha preso la parola, visibilmente commossa, per esprimere il desiderio di celebrare la vita del marito con un sorriso, come lui stesso avrebbe voluto. “Vogliamo celebrare Pietro col sorriso con cui se n’è andato, vorrei che oggi fosse una festa”, ha dichiarato.





Linda Ascierto ha cercato di onorare la memoria di Pietro in modo gioioso, rifiutando di considerare l’evento come un funerale tradizionale. “Non voglio definire quello di oggi come un funerale, per lui sarebbe stato troppo. Avrebbe voluto che noi fossimo gioiosi e felici”, ha continuato. Ha anche voluto indossare un abito elegante, come Pietro le aveva sempre chiesto, affermando: “Voleva che fossi la sua principessa e quindi per me è importante, ho reso omaggio all’amore grande della mia vita”.

La conduttrice Caterina Balivo ha espresso la sua tristezza per la situazione, confessando a Linda di aver sperato in un esito diverso per l’attore, che doveva sottoporsi a un trapianto per curare il tumore che gli era stato diagnosticato. Linda ha risposto: “Ci speravo anche io davvero, non mi rimprovero nulla perché gli sono stata accanto sempre, tutti i giorni gli ho detto che lo amavo. Ho vissuto l’amore più grande che si potesse vivere, è l’unica gioia che mi rimane insieme a tutti i suoi ricordi”.

Durante la cerimonia, Linda ha annunciato l’intenzione di leggere un inno all’amore, dedicato a Pietro, che si erano scambiati nel giorno del loro matrimonio. “Se riesco, vorrei dedicarglielo nel giorno in cui parte per questo nuovo viaggio. So che lui sta sorridendo, ma vorrei chiedergli come sta”, ha detto, mostrando la sua profondità emotiva. Caterina Balivo, visibilmente toccata dalle parole di Linda, ha concluso l’incontro con un pensiero per la donna: “Adesso dobbiamo pensare anche un po’ a te perché sono stati mesi molto difficili, molto complicati”.

La comunità ha partecipato numerosa alla cerimonia, dimostrando affetto e rispetto per Pietro Genuardi, la cui carriera ha lasciato un segno nel panorama televisivo italiano. La moglie, con la sua testimonianza di amore e resilienza, ha reso omaggio non solo all’attore, ma anche all’uomo che ha condiviso la sua vita.

Pietro Genuardi ha avuto una carriera brillante, apprezzato per la sua versatilità e il suo talento. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto nel cuore di molti, ma l’eredità artistica che ha costruito continuerà a vivere attraverso i suoi lavori e i ricordi di chi lo ha conosciuto.

In un momento di grande dolore, Linda Ascierto ha dimostrato una forza straordinaria, cercando di mantenere vivo il ricordo di Pietro in modo positivo. La celebrazione della sua vita, anziché un lutto, è stata l’essenza della cerimonia, riflettendo il desiderio dell’attore di essere ricordato con gioia.