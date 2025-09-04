Gaffe a La Ruota della Fortuna: esce la parola “cacata”, Scotti ironizza





Ma dai, roba da non crederci. Mercoledì 3 settembre, “La Ruota della Fortuna” ha tirato fuori una chicca che, onestamente, non capita tutti i giorni: sul tabellone, bella in vista, spunta la parola “cacata”. Sì, sì, hai letto bene, proprio quella. Tutto per colpa di una lettera (maledetta “s”) che mancava a “cascata”, e così… boom, la gaffe è servita. Gerry Scotti, che ormai ne ha viste di ogni, ha gestito il tutto con la sua solita classe e ironia, buttandoci dentro pure un ricordo affettuoso per Mike Bongiorno (che certe cose le avrebbe adorate).





Intanto, mentre il pubblico rideva sotto i baffi, la campionessa Cristiana ha dovuto cedere lo scettro. Stefano, vent’anni, di Portogruaro ma con origini tarantine (bella combo, eh?), studia Economia a Trieste e si è portato a casa il titolo. E pure una discreta sommetta.

Ma torniamo alla scena cult della serata. Si gioca, i concorrenti sudano freddo, e arriva la fatidica manche con le parole a tema “acqua”. Sul tabellone, “ca_cata”. Gerry si volta verso Cristiana, pronta a svelare la soluzione, e spara la battuta: “A meno che tu non la legga proprio così, dovresti farcela.” Un attimo di imbarazzo, poi via che si riparte, con Mike che sicuramente da lassù si stava sganasciando.

Alla fine, Stefano fa il botto: 12.800 euro e il viaggio alle Maldive. Non male per uno che, preso dall’emozione, invece di restare al suo posto ha praticamente scortato la modella Samira Lui fino al tabellone, facendo ridere pure lei. Gerry? “Guarda, a vent’anni davanti a Samira… ti capisco, eh!” Insomma, tra gaffe, battute e premi, una puntata che non si scorda facilmente.



