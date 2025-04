La puntata di Pasqua di Domenica In ha visto come prime ospiti Asia Argento e sua figlia Anna Lou, che hanno condiviso momenti significativi della loro vita, parlando non solo del loro legame madre-figlia ma anche dei progetti futuri. Durante l’intervista, le due hanno ricordato con affetto la nonna Daria Nicolodi e hanno speso parole gentili per Dario Argento, il noto regista e padre di Asia.





Nel corso della conversazione, Mara Venier, conduttrice del programma, ha posto una domanda personale a Anna Lou, che ha provocato un attimo di imbarazzo. “Hai il moroso?” ha chiesto Venier. La risposta di Anna Lou, ex concorrente di Ballando con le stelle, è stata inizialmente esitante. Dopo un breve momento di riflessione, ha affermato: “Eh… Ho una ragazza, sono innamorata. Sì abbastanza, cioè molto innamorata.” La rivelazione ha suscitato un mix di sorpresa e gioia, con Asia Argento che ha prontamente confermato: “È una brava ragazza.”

In un gesto affettuoso, Venier si è alzata dal suo posto per abbracciare Anna Lou, creando un’atmosfera di calore e intimità. “Come si chiama?” ha chiesto la conduttrice. “Sofia,” ha risposto Castoldi, il cognome di Anna Lou. Venier ha quindi salutato la giovane con un messaggio affettuoso: “Sofia, tanti saluti e buona Pasqua dalla zia!” Questo scambio ha reso l’intervista ancora più speciale, evidenziando il legame tra le generazioni.

Durante l’intervista, Mara Venier ha dimostrato una grande dolcezza, esprimendo più volte la sua felicità nel sapere che Anna Lou stesse vivendo una relazione felice. Nonostante il momento inizialmente imbarazzante, Venier ha gestito la situazione con grazia e sensibilità, trasformando un potenziale imbarazzo in un momento di celebrazione e affetto.

Il dialogo tra madre e figlia ha offerto uno spaccato della loro vita quotidiana e delle loro aspirazioni. Asia Argento ha parlato dei suoi progetti futuri, rivelando la sua determinazione nel continuare a lavorare nel mondo del cinema e della televisione, mentre Anna Lou ha condiviso le sue esperienze e i suoi sogni, sottolineando l’importanza del supporto materno.