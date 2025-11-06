Gasparri perde la pazienza con Ranucci: “Falla finita!”, scintille in Parlamento





L’audizione di Sigfrido Ranucci, noto giornalista e conduttore di programmi d’inchiesta, ha visto un clima di forte tensione durante la sua partecipazione alla Commissione di vigilanza Rai. L’episodio ha suscitato l’attenzione dei media a causa del comportamento del senatore Maurizio Gasparri, che ha interrotto ripetutamente il giornalista durante le sue risposte, rendendo difficile il regolare svolgimento della seduta.





Durante l’audizione, Ranucci stava cercando di rispondere alle domande dei membri della commissione quando Gasparri ha iniziato a replicare alle sue affermazioni senza avere la parola. Questa condotta ha generato proteste e contestazioni da parte degli altri membri presenti, contribuendo a un clima di confusione e disordine. Le urla e i rimproveri hanno minacciato di trasformare l’audizione in un acceso scontro personale, anziché mantenere il focus sulle questioni istituzionali da discutere.

In risposta al comportamento di Gasparri, la presidente della commissione, Barbara Floridia, è intervenuta per ripristinare l’ordine, richiamando tutti al rispetto delle regole. “Il regolamento prevede che solo chi ha la parola possa intervenire”, ha affermato Floridia, sottolineando l’importanza di garantire a Ranucci la possibilità di esprimersi senza interruzioni. Questo richiamo ha temporaneamente placato le tensioni, ma ha messo in evidenza le difficoltà nella gestione delle discussioni parlamentari, specialmente quando le dinamiche politiche si sovrappongono a quelle istituzionali.

L’audizione di Sigfrido Ranucci rientrava nelle normali attività della Commissione di vigilanza Rai, la quale ha il compito di monitorare e dirigere le attività e la programmazione dell’azienda pubblica radiotelevisiva. La presenza del giornalista era finalizzata a fornire chiarimenti riguardo ai contenuti e alle modalità di produzione dei suoi programmi, oltre a rispondere a eventuali domande sollevate dai commissari.

Tuttavia, le continue interruzioni da parte di Gasparri hanno ostacolato il normale svolgimento dell’incontro, trasformandolo in un confronto acceso piuttosto che in una discussione produttiva. Nonostante gli sforzi di Ranucci per mantenere la calma, le interruzioni hanno complicato il suo intervento, rallentando l’audizione e rendendo difficile il lavoro della commissione.

L’episodio ha sollevato interrogativi sul clima che si respira nelle commissioni parlamentari, dove il dialogo e l’ascolto possono talvolta essere sopraffatti da tensioni personali e politiche. La situazione ha messo in luce le criticità nella conduzione dei lavori parlamentari, evidenziando come il rispetto delle procedure e delle regole possa essere messo a rischio da comportamenti individuali.

La Commissione di vigilanza Rai ha la responsabilità di garantire che le audizioni e le discussioni si svolgano in un ambiente di rispetto e professionalità, dove ogni membro possa esprimere le proprie opinioni senza timore di interruzioni o contestazioni. L’incidente avvenuto durante l’audizione di Ranucci rappresenta un chiaro esempio di come le dinamiche politiche possano influenzare il funzionamento delle istituzioni, rendendo necessaria una riflessione sul modo in cui si svolgono le discussioni in sede parlamentare.



