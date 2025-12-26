Travolta da un cavallo imbizzarrito: Jessica Caratti muore dopo due giorni di ricovero





Nelle prime ore della mattina di Natale, il 25 dicembre 2025, Jessica Caratti, 45 anni, è deceduta presso l’ospedale Civile di Brescia, dove era ricoverata in condizioni critiche da due giorni. La donna era rimasta coinvolta in un grave incidente avvenuto il 23 dicembre durante un’escursione in un maneggio situato sulle colline di Toscolano Maderno, in provincia di Brescia.





L’incidente si è verificato nella mattinata del 23 dicembre, quando Caratti aveva deciso di montare il suo cavallo per una breve passeggiata insieme a un’altra persona. Secondo le ricostruzioni fornite dai carabinieri della Compagnia di Salò, l’animale si sarebbe spaventato all’improvviso, alzandosi sulle zampe posteriori e cadendo all’indietro, schiacciando la donna sotto il suo peso.

Immediatamente dopo l’incidente, Caratti è stata soccorsa dai volontari del 118 del Garda, che sono intervenuti con un’auto medica. Al momento del soccorso, la donna era incosciente e in arresto cardiaco, presentando numerosi traumi diffusi. Una volta stabilizzata, è stata trasportata d’urgenza in eliambulanza all’ospedale Civile di Brescia. Tuttavia, nonostante gli sforzi dei medici, è stata dichiarata morta alle prime ore del 25 dicembre.

La notizia della sua morte ha suscitato grande tristezza nella comunità locale. Jessica Caratti era una persona molto amata, appassionata di equitazione, e viveva nella frazione San Michele di Gardone Riviera insieme a suo figlio di 13 anni. Oltre alla sua passione per i cavalli, gestiva l’infopoint turistico di Salò, contribuendo attivamente alla vita della comunità. Il Comune di Salò ha voluto ricordarla con un post sulla propria pagina Facebook, esprimendo il proprio cordoglio per la perdita.

L’incidente di Caratti riporta l’attenzione sulla sicurezza nelle attività equestri, un tema di grande importanza per tutti gli appassionati di cavalli. Gli incidenti a cavallo possono verificarsi anche in circostanze apparentemente normali e richiedono un’adeguata preparazione e attenzione da parte dei cavalieri. La comunità di Toscolano Maderno e i suoi amici si uniscono nel lutto per la prematura scomparsa di una donna che ha dedicato la sua vita alla sua passione e alla sua famiglia.

Le autorità competenti stanno indagando sull’accaduto per chiarire le circostanze esatte dell’incidente e per garantire che simili tragedie non si ripetano in futuro. La passione per l’equitazione deve sempre essere accompagnata da misure di sicurezza adeguate, affinché gli amanti dei cavalli possano godere delle loro attività in un ambiente sicuro.



