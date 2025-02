Gelosia e polemiche al Grande Fratello: Zeudi furiosa mentre Javier e Helena si scambiano effusioni pubbliche

Tra gelosie e accuse di ipocrisia, la nuova coppia del Grande Fratello, Javier e Helena, infiamma la Casa con il loro comportamento pubblico, lasciando Zeudi sconvolta.

Un nuovo capitolo si è aperto al Grande Fratello, dove la relazione tra Javier Martinez e Helena Prestes ha scatenato polemiche e indignazione tra i concorrenti e i fan del reality. I due, appena rientrati dal tugurio, hanno iniziato a vivere la loro relazione apertamente, scambiandosi baci e effusioni senza preoccuparsi delle reazioni degli altri. Questo comportamento, però, ha sollevato numerose critiche, soprattutto sul web.





I fan del programma hanno paragonato la situazione a quella di Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta, che si erano trovati in una posizione simile dopo un viaggio in Spagna. Prima della partenza, Lorenzo era impegnato con Helena, mentre Shaila passava momenti intimi con Javier. Al ritorno, la coppia fu accusata di tradimento, con molti che li giudicarono privi di sensibilità per essersi baciati davanti agli ex.

Questa volta, però, a soffrire sembra essere Zeudi Di Palma. L’ex Miss Italia, che si era avvicinata sia a Helena che a Javier, sta vivendo il dispiacere di vederli insieme senza alcun riguardo per i suoi sentimenti. Durante una cena, i due si sono scambiati un bacio proprio davanti a lei, suscitando l’indignazione sui social.

Un utente su X ha commentato: “Quando Lorenzo e Shaila tornarono dalla Spagna, questi due chiedevano rispetto per Javier e di limitare le effusioni pubbliche. Ora che dall’altra parte c’è Zeudi, glielo sbattono in faccia. Ipocriti!” In un video che circola sui social, si vede chiaramente Zeudi restare gelata, al punto da alzarsi e andarsene. Alcuni utenti hanno ipotizzato che questo comportamento non sia dovuto a una passione irrefrenabile, ma piuttosto a un atteggiamento intenzionale per ferire Zeudi: “Lo fanno apposta, poveracci”.

Tuttavia, tra le numerose critiche, ci sono anche difensori di Helena e Javier. Alcuni ritengono che Zeudi non sia stata abbastanza rispettosa nei confronti di Helena: “Finitela, avete rotto! Zeudi è stata vergognosa con Helena. Nella realtà, una vera amica non si interessa al ragazzo della sua amica nemmeno per sbaglio!”

Il dibattito tra i fan è acceso e le polemiche sembrano non placarsi. La vicenda ha sollevato interrogativi sulla gelosia, sull’amicizia e sulle dinamiche all’interno della Casa. Cosa accadrà nei prossimi giorni?