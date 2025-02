Gemelli, l’ultimo messaggio del prof Scambia ai giovani medici: “Non smettete mai di meravigliarvi”

Il 20 febbraio, Giovanni Scambia, noto specialista in ginecologia e ostetricia, è venuto a mancare all’età di 65 anni a causa di un tumore al pancreas. La sua vita è stata dedicata alla medicina e alla cura dei pazienti, con un forte impegno nella formazione delle nuove generazioni di medici. Prima di spegnersi, ha registrato un video in cui ha voluto lasciare un messaggio ai giovani colleghi, sottolineando l’importanza di continuare a meravigliarsi dei progressi nel campo della medicina.





Le esequie di Scambia si terranno oggi alle 11:00 presso la Chiesa Centrale dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. Il rito sarà officiato da monsignor Claudio Giuliodori, che presiederà la cerimonia in onore del medico, circondato dall’affetto di colleghi, amici e familiari.

Nel video, Giovanni Scambia ha affermato: “Il nostro viaggio nel passato e nel presente della ginecologia ostetricia del Policlinico Gemelli si conclude qui.” Con queste parole, ha voluto esprimere il suo orgoglio per i traguardi raggiunti e l’importanza di continuare a costruire il futuro della disciplina. Ha aggiunto: “Faccio un ultimo messaggio, che voglio lasciare ai giovani che dovranno costruire il futuro della nostra scuola e della nostra clinica. Ed è quello di meravigliarsi dei progressi e delle conquiste così come mi meraviglio ancora io oggi di dove siamo arrivati.”

Durante la sua carriera, Scambia ha vissuto momenti che avrebbero potuto sembrare impossibili. “Quando iniziai non avrei mai pensato di poter dire a una donna con un tumore che dopo la guarigione avrebbe potuto avere un bambino. Eppure oggi è così,” ha dichiarato, evidenziando i significativi avanzamenti nel campo della medicina che hanno trasformato le vite di molte pazienti. Ha concluso il suo messaggio con un augurio per i futuri medici: “Per chi scriverà la nostra storia il mio augurio è di attraversare ancora tante scoperte e tante vittorie, magari con una squadra meravigliosa come la nostra. Grazie a tutti.”

Giovanni Scambia era un punto di riferimento nel suo campo e, al termine della sua carriera, ricopriva il ruolo di ordinario di Ginecologia e Ostetricia all’Università Cattolica del Sacro Cuore. Inoltre, era Direttore Scientifico della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli, dove ha costantemente promosso la ricerca medica e lo sviluppo del Policlinico romano. La sua dedizione alla professione e il suo impegno per l’educazione dei nuovi medici hanno lasciato un’impronta indelebile nella comunità medica.

La sua scomparsa rappresenta una grande perdita per il mondo della medicina e per tutti coloro che lo hanno conosciuto e apprezzato. Le sue parole e il suo esempio continueranno a ispirare giovani medici e studenti di medicina, che si preparano a prendere il suo posto nel campo della ginecologia e ostetricia.