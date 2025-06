Gennaro Gattuso è stato nominato nuovo Commissario Tecnico della Nazionale Italiana. L’ex allenatore di Milan e Napoli subentra a Luciano Spalletti dopo la sconfitta contro la Norvegia

Gennaro Gattuso è ufficialmente il nuovo Commissario Tecnico della Nazionale Italiana. L’annuncio è stato dato dalla FIGC, che ha confermato la nomina dell’allenatore calabrese in seguito all’esonero di Luciano Spalletti, avvenuto dopo la pesante sconfitta subita contro la Norvegia. La presentazione ufficiale di Gattuso avverrà giovedì 19 giugno presso l’Hotel Parco dei Principi a Roma.





In un comunicato ufficiale, la Federazione Italiana Giuoco Calcio ha dichiarato: “La Federazione Italiana Giuoco Calcio comunica di aver conferito l’incarico di Commissario Tecnico della Nazionale italiana a Gennaro Gattuso. L’allenatore calabrese sarà presentato giovedì 19 giugno, alle ore 11, presso l’Hotel Parco dei Principi a Roma”.

L’ex centrocampista, noto per il suo carattere grintoso e determinato, ha già guidato diverse squadre italiane e internazionali, tra cui il Milan, il Napoli, il Pisa e, più recentemente, l’Hajduk Spalato. Conosciuto come “Ringhio” durante la sua carriera da giocatore, Gattuso è considerato una figura emblematica del calcio italiano.

Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha espresso grande fiducia nel nuovo CT, sottolineando l’importanza della sua esperienza e dedizione: “Gattuso è un simbolo del calcio italiano, l’azzurro per lui è come una seconda pelle. Le sue motivazioni, la sua professionalità e la sua esperienza saranno fondamentali per affrontare al meglio i prossimi impegni della Nazionale. Consapevoli dell’importanza dell’obiettivo che vogliamo raggiungere, lo ringrazio per la disponibilità e la totale dedizione con cui ha accettato questa sfida, condividendo il progetto della FIGC di sviluppo complessivo del nostro calcio, nel quale la maglia azzurra riveste una centralità strategica”.

Secondo le indiscrezioni circolate nei giorni scorsi, il contratto di Gattuso avrà una durata di un anno, con un compenso annuale stimato intorno ai 2 milioni di euro. Durante le trattative con Gravina, si è discusso anche della composizione dello staff tecnico che affiancherà il nuovo CT. Tra i nomi ipotizzati sarebbe emerso quello di Leonardo Bonucci, ex difensore della Nazionale.

La decisione di affidare la guida della squadra a Gattuso arriva in un momento delicato per il calcio italiano. La pesante sconfitta contro la Norvegia ha messo in evidenza alcune criticità che il nuovo Commissario Tecnico dovrà affrontare con urgenza. L’obiettivo principale sarà quello di riportare entusiasmo e risultati positivi, puntando su un progetto che valorizzi i giovani talenti e rafforzi l’identità della squadra azzurra.

Nonostante il sostegno della FIGC, la nomina di Gattuso non è stata accolta con unanimità di consensi. Alcuni ex calciatori e addetti ai lavori hanno espresso opinioni contrastanti. Tra questi, Riccardo Montolivo ha dichiarato in diretta televisiva: “Non gode della mia stima”, creando un momento di imbarazzo e gelo durante la trasmissione.