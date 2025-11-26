Genny Sangiuliano contro Salis in diretta a L’aria che tira: “Ma avete capito che dice?”





Non sono mancati momenti di alta tensione nella puntata odierna di L’Aria che Tira, il talk show di La7 condotto da David Parenzo. Protagonista della mattinata è stato Gennaro Sangiuliano, neo eletto all’opposizione del Consiglio regionale della Campania, che ha animato il dibattito con una serie di interventi pungenti, alternando ironia e provocazioni.

In studio, insieme a Piero De Luca (Pd), e in collegamento da Strasburgo Ilaria Salis, eurodeputata di Alleanza Verdi Sinistra, Sangiuliano ha incalzato gli ospiti su più fronti, in particolare sul tema del “campo largo” e del diritto all’abitare, temi cari alla sinistra ma al centro di un confronto sempre più acceso.

“Campo largo? Ma avete capito che sta dicendo?”

Il primo momento di frizione si è verificato quando Parenzo ha chiesto a Ilaria Salis di chiarire la strategia politica del cosiddetto “campo largo”, l’alleanza tra Partito Democratico, M5S e forze ecologiste. La risposta dell’eurodeputata, che ha parlato di “limiti e direzioni sui contenuti sui quali vogliamo o non vogliamo andare”, è apparsa esitante e poco chiara, suscitando le reazioni ironiche in studio.

Sangiuliano non ha perso l’occasione per intervenire con tono sarcastico: “Ma voi avete capito che sta dicendo?” — una battuta che ha strappato qualche sorriso ma anche provocato visibili tensioni tra gli ospiti.

Scontro frontale sul diritto all’abitare

Il confronto più duro, però, si è consumato sul tema del diritto all’abitare, argomento particolarmente caro a Salis, che da mesi denuncia la carenza di politiche abitative e il numero crescente di famiglie senza casa.

Sangiuliano ha affondato la polemica chiedendo direttamente: “Cosa vuol dire diritto all’abitare per lei?” — per poi rincarare la dose con una frase destinata a far discutere: “Rubare le case altrui.”

L’accusa ha immediatamente fatto reagire Ilaria Salis, che ha risposto con tono deciso: “C’è gente che lascia case vuote in tutta Italia e questa è colpa del Governo. E voi vi raccontate la storia degli occupanti, vergognatevi!”

Uno scambio di battute che ha cristallizzato due visioni politiche inconciliabili: da una parte la linea dura di Sangiuliano contro le occupazioni abusive, dall’altra la denuncia di Salis su un problema strutturale che, secondo lei, il Governo continua a ignorare.

Tensione anche con Piero De Luca

Durante la trasmissione, il consigliere campano non ha risparmiato neppure Piero De Luca, deputato del Partito Democratico e figlio del presidente della Regione Vincenzo De Luca. Tra i due si è acceso un vivace scambio di battute in merito al passaggio di consegne con Roberto Fico, con Sangiuliano che ha più volte cercato di metterlo in difficoltà.

David Parenzo, nel tentativo di mediare tra le parti, ha alternato ironia e fermezza, cercando di riportare il confronto entro i binari del dibattito politico, ma la tensione è rimasta alta fino alla fine.

Reazioni e polemiche post puntata

Lo scontro tra Sangiuliano e Salis ha subito fatto il giro dei social, dove le reazioni si sono divise: da un lato chi ha apprezzato la schiettezza del consigliere campano, dall’altro chi ha accusato il tono del dibattito di essere “troppo aggressivo e poco costruttivo”.



