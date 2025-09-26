Gerry Scotti ancora contro Stefano De Martino: “Da noi i premi non sono per tutti”





Giovedì 25 settembre, il conduttore Gerry Scotti ha nuovamente colpito il programma rivale Affari Tuoi e il suo conduttore Stefano De Martino durante la trasmissione La Ruota della Fortuna. Con una battuta pungente, Scotti ha affermato: “Da noi i premi bisogna meritarseli”. Questa dichiarazione è stata interpretata come una critica al meccanismo di Affari Tuoi, dove la fortuna gioca un ruolo predominante nell’assegnazione dei premi.





La provocazione di Scotti tocca un nervo scoperto nella rivalità tra i due programmi, evidenziando una differenza fondamentale tra i format. Mentre Affari Tuoi si basa sull’elemento sorpresa e sulla casualità dei pacchi, La Ruota della Fortuna si concentra sulle abilità e le conoscenze dei concorrenti, premiando il loro impegno e preparazione. Questo contrasto è stato ribadito dal conduttore di Canale 5, che ha scelto di farlo in un momento strategico, dopo una serata in cui gli ascolti di mercoledì 24 settembre hanno mostrato un avvicinamento tra i due show, con Affari Tuoi al 23,5% e La Ruota della Fortuna al 21,9%.

Nonostante le critiche, Affari Tuoi continua a registrare ascolti superiori rispetto agli anni precedenti, quando era condotto da Amadeus. Tuttavia, la competizione con Scotti, ora al timone di Striscia la notizia, ha reso la situazione più complessa. Nel 2024, il programma ha raggiunto il 24,9% di share con 5,1 milioni di spettatori, ma nel 2023 ha visto un calo al 20%. Anche i dati del 2022 e del 2021 mostrano una tendenza simile, con il 19,9% e il 18,3% rispettivamente.

Questa escalation di provocazioni e controprovocazioni sta assumendo toni sempre più stucchevoli. Il rischio è che la strategia della rivalità tra i due conduttori e i loro programmi possa stancare il pubblico, alimentando solo il bisogno di “narrazione” degli addetti ai lavori. Le dichiarazioni di Scotti e le reazioni di De Martino stanno diventando un tema ricorrente nei media, ma gli spettatori potrebbero iniziare a desiderare contenuti più freschi e meno focalizzati su battibecchi.

La rivalità tra La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi non è solo una questione di ascolti, ma riflette anche le differenze nei format e nelle strategie di intrattenimento. Mentre Scotti punta su un approccio basato sulle competenze, De Martino si affida all’elemento sorpresa che caratterizza il suo programma. Questa dicotomia potrebbe influenzare le scelte del pubblico, che potrebbe preferire un programma piuttosto che l’altro in base ai propri gusti.

Inoltre, la competizione tra i due programmi evidenzia come il panorama televisivo italiano stia cambiando, con una crescente attenzione verso format che richiedono non solo fortuna, ma anche abilità e preparazione. La presenza di Scotti al timone di La Ruota della Fortuna ha portato a un rinnovato interesse per il quiz, che si distingue per la sua struttura e il suo approccio meritocratico.

Mentre la tensione tra i due conduttori continua a crescere, è fondamentale per entrambi i programmi mantenere l’attenzione del pubblico, evitando che la rivalità si trasformi in un elemento di disturbo. La chiave per il successo risiede nella capacità di offrire contenuti coinvolgenti e di alta qualità, in grado di attrarre e mantenere l’interesse degli spettatori.



