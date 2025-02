Gianluca Volpe, 27enne italiano, rinvenuto senza vita a Tenerife: ordinata l’autopsia

La tragica scomparsa di Gianluca Volpe, un ragazzo di 27 anni originario di Napoli, apre interrogativi sulle circostanze del decesso avvenuto alle Canarie.





Un dramma ancora avvolto nel mistero si è consumato a Tenerife, dove un giovane italiano, Gianluca Volpe, è stato trovato morto in circostanze che restano da chiarire. Il ragazzo, di appena 27 anni, era originario di Napoli ma viveva a Tegoleto, un piccolo paese vicino ad Arezzo, nella suggestiva Val di Chiana. La notizia, risalente a circa una settimana fa, è stata resa pubblica solo nelle ultime ore dal quotidiano La Nazione.

In Italia, la comunicazione ufficiale è arrivata tramite il consolato di Arona, che ha fatto da ponte tra le autorità spagnole e quelle italiane. I Carabinieri si sono occupati del delicato compito di informare la famiglia del giovane, che ora attende di sapere se saranno necessari ulteriori accertamenti ad Arezzo.

Per far luce sulle cause della morte, la magistratura spagnola ha disposto un’autopsia. Da un primo esame cadaverico sembra che non si tratti di una morte violenta, ma al momento nessuna ipotesi è esclusa. Gli inquirenti stanno continuando le indagini, cercando di ricostruire gli ultimi giorni di vita di Gianluca e il motivo del suo viaggio alle Canarie.

Un viaggio avvolto nell’incertezza

Si sa che Gianluca era partito per Tenerife pochi giorni prima del tragico evento. Non è però chiaro se si trovasse lì per una breve vacanza o per motivi di lavoro. Questi dettagli restano al vaglio degli investigatori, che stanno cercando di capire cosa possa aver portato alla sua improvvisa scomparsa.