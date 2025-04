Gianna Orrù a Domenica In, sorpresa da Valeria Marini ma reagisce male: “Me ne vado”

Nella puntata di Domenica In del 13 aprile, Gianna Orrù, 87 anni, madre della showgirl Valeria Marini, è stata ospite del programma condotto da Mara Venier. Durante l’episodio, Venier ha rivelato che tra madre e figlia non ci sono comunicazioni dal mese di settembre, e ha invitato Marini in studio con l’intento di favorire un riavvicinamento. Tuttavia, l’incontro ha preso una piega inaspettata, lontana da qualsiasi intento pacificatore.





Marini ha cercato di avvicinarsi alla madre dicendo: “Mi sblocchi sul telefono? Posso darti un abbraccio?”, ma la risposta di Orrù è stata brusca: “Smettila, stai zitta un attimo”. Questo scambio ha messo in evidenza la tensione palpabile tra le due, confermando che le questioni familiari non erano affatto risolte.

Mara Venier ha cercato di mediare tra le due donne, esprimendo il suo dispiacere per il “freddo” che aleggiava tra di loro. Orrù ha ribadito la sua posizione, affermando: “Le cose private devono rimanere private, invece lei le ha dette dappertutto. Un’altra domanda?”. La conduttrice ha insistito, sottolineando l’importanza di risolvere i conflitti familiari, ma Orrù ha concluso: “Non abbiamo litigato”.

Durante la trasmissione, Gianna Orrù ha condiviso il suo vissuto, spiegando come abbia sacrificato la propria carriera per sostenere la figlia nel suo percorso professionale. Ha dichiarato: “Ho cambiato la mia vita per lei, di questo me ne dolgo. Ho sbagliato, ho lasciato il mio lavoro. E chissenefrega che sono stata vicina a Valeria, correvo dietro a lei”. Queste parole hanno messo in luce un profondo rammarico e una certa amarezza nei confronti della propria scelta di vita.

Quando Valeria Marini è entrata in studio, Orrù ha espresso il suo disappunto per la sorpresa, affermando: “Me ne vado, questo non si fa, non è corretto. Mara, lo faccio per rispetto a te e alla tua persona, ma non l’avrei fatto”. La showgirl ha tentato di spiegare la situazione, pur senza entrare nei dettagli specifici del conflitto: “Penso che sia una grande mamma, si è arrabbiata senza motivo. Se ho sbagliato ti chiedo scusa, per te ci sono e ci sarò sempre”.

Gianna Orrù ha risposto alle affermazioni della figlia con fermezza, dicendo: “Se parlo, scende il soffitto. Non ho niente da rimproverarmi. Sono una persona profondamente onesta e seria, ho quasi 90 anni, non sono cose inventate”. Questo scambio ha evidenziato una frattura profonda tra le due, che non sembra avvicinarsi a una risoluzione.

Nel tentativo di fare pace, Marini ha portato un ramoscello d’ulivo, simbolo di riconciliazione, in occasione della Domenica delle Palme, ma Orrù ha rifiutato il gesto, affermando: “Non sono credente, non mi interessa”. Questo rifiuto ha ulteriormente evidenziato la distanza emotiva tra madre e figlia.

Marini ha ribadito la sua posizione, sostenendo di avere la coscienza pulita e di aver dato tutto per la madre: “Ho la coscienza pulita, mi sono fatta in 14”. Ha poi nuovamente chiesto alla madre di sbloccare il suo numero di telefono: “Vorrei stare vicina a te come figlia”. Ma Gianna ha risposto negativamente, rimproverando Marini per aver reso pubbliche questioni private: “Stai zitta un attimo. Mai rendere pubbliche le cose private, non avresti dovuto”.