Giglio del Grande Fratello riceve una brutta sorpresa dalla fidanzata Yulia, che ha suscitato polemiche e gossip legati al suo ex fidanzato

Nelle ultime settimane all’interno della Casa del Grande Fratello, Giglio ha dovuto affrontare una situazione imbarazzante a causa di rivelazioni sulla sua fidanzata, Yulia. Mentre il concorrente vive le sue ultime esperienze nel reality show, Yulia ha scelto di esprimere il suo amore per lui attraverso i social media. Tuttavia, la sua assenza dalla Casa e le voci su alcune sue frequentazioni hanno sollevato interrogativi e gossip tra gli appassionati del programma.





Negli ultimi mesi, Yulia è stata al centro di diverse polemiche, soprattutto dopo essere stata allontanata dalla Casa a causa di vicende legate al suo ex fidanzato, Simone Costa. Quest’ultimo ha recentemente rilasciato un’intervista in cui ha fatto delle dichiarazioni scioccanti riguardo alla sua relazione con Yulia. Secondo Simone, dopo l’uscita di Yulia dal Grande Fratello, la ragazza avrebbe trascorso del tempo con lui, affermando: “Quando è uscita dalla casa del Grande Fratello, è venuta a dormire da me.”

Inoltre, Simone ha rivelato che si sono incontrati anche a San Valentino, durante il quale le ha fatto un regalo e ha ricevuto in cambio un braccialetto decorato con cuoricini. “Le ho fatto un regalo e lei mi ha dato un braccialetto con dei cuoricini, uno dei quali ha tenuto per sé,” ha spiegato Simone in un’intervista con 361 Lounge. Queste affermazioni sono state confermate dalla giornalista Grazia Sambruna, che ha anche visto il braccialetto con la dedica.

Queste rivelazioni hanno colto di sorpresa i fan di Giglio, che si sono mobilitati sui social per esprimere il loro sostegno. Tuttavia, la situazione è diventata ancora più complicata. I fan, noti come Shailenzo e Zelena, hanno iniziato a commentare ironicamente le parole di Giglio riguardo alla sua fidanzata, sottolineando la disparità tra il suo supporto e la realtà delle sue interazioni con Yulia. In un video, Giglio ha dichiarato: “Vorrei essere una mosca e vedere la sua reazione quando uscirà e vedrà che ha letteralmente 3 fan e 20 cornoni,” riferendosi alle corna che avrebbe ricevuto dalla fidanzata.

I commenti sui social hanno evidenziato il disappunto di molti utenti, con affermazioni come: “E sottolineiamo che i 3 fan sono i suoi genitori e suo fratello!” e “La pochezza delle persone che danno la colpa a chi subisce le corna e non a chi le fa!” Altri hanno espresso preoccupazione per la situazione di Giglio, dicendo: “Mi spiace perché lui ci crede, ma lei è troppo incasinata con l’ex che era anche il suo datore di lavoro.”

Le reazioni sui social sono state varie, con molti utenti che chiedevano a gran voce di far uscire Giglio dalla Casa, esprimendo frustrazione per la sua situazione. “Ma quando lo facciamo uscire vi prego vi supplico,” si legge in uno dei commenti su X.