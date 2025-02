Giorgia, il sesto posto e le emozioni a Sanremo 2025: la reazione dei genitori tra amarezza e tristezza

Il Festival di Sanremo 2025 si è concluso, ma il risultato ottenuto da Giorgia, esclusa dalla cinquina dei finalisti, continua a far parlare. La cantante, che ha conquistato il Premio Tim, si è classificata al sesto posto, un risultato che ha suscitato delusione e dispiacere nei suoi genitori, Giulio Todrani ed Elsa Giordano, ospiti del programma La volta buona condotto da Caterina Balivo.





Anche il marito di Giorgia, Emanuel Lo, ha voluto dire la sua sull’esclusione della cantante dalla finale, mantenendo però un tono pacato:

“La canzone sta andando bene. Sanremo è così. È giusto che il pubblico decida, si vede che doveva andare così. Va bene.”

Il dolore di un padre: ‘Mi è dispiaciuto vederla piangere’

Giulio Todrani, padre di Giorgia, ha raccontato di aver seguito il Festival dalla sua camera d’albergo, evitando di assistere dal vivo alla proclamazione della classifica. Con parole cariche di affetto, ha spiegato:

“La sesta posizione vuol dire poco, Giorgia non deve dimostrare niente. Ha già dimostrato tutto.”

Tuttavia, il momento più difficile per lui è stato vedere la figlia sciogliersi in lacrime sul palco dell’Ariston dopo aver ricevuto il Premio Tim:

“Mi è dispiaciuto molto vederla piangere. Mi ha ferito. Se fossi stato al Teatro Ariston, sarei salito sul palco per abbracciarla. Non me ne sarebbe fregato niente. Giorgia è vera. C’è chi ha detto che bluffava, ma mia figlia è vera.”

Secondo Todrani, quelle lacrime sono state una reazione genuina al calore del pubblico:

“Lei ha pianto perché ha sentito che tutta la platea era con lei. Non l’avevo più vista piangere in quel modo da quando era bambina.”

Le parole della madre: ‘È stata una delusione’

In collegamento durante il programma, anche Elsa Giordano, madre di Giorgia, ha condiviso le sue emozioni. Dopo 39 anni di matrimonio con Todrani, i due sono divorziati, ma entrambi si sono ritrovati uniti nel commentare l’esperienza della figlia a Sanremo.

Elsa ha ammesso di aver vissuto male il momento delle lacrime di Giorgia:

“Ero in camera in albergo e l’ho vissuta malissimo. Mi è dispiaciuto molto vederla piangere. Giorgia è bella quando canta, ma anche quando piange. Noi donne non piangiamo facilmente, e vederla così mi ha toccato il cuore.”

Quanto al risultato, la madre non ha nascosto una certa delusione:

“Non dico che eravamo sicuri, però era scontato che fosse entro i cinque. L’ovazione quando ha fatto le prove, ha vinto la serata dei duetti, la canzone è bella, lei l’ha cantata convinta…”

Un momento che resterà nel cuore di Giorgia

Nonostante il sesto posto, Giorgia ha dichiarato alle telecamere de La volta buona che le lacrime sul palco rappresentano un ricordo indelebile:

“È stato un momento pazzesco, quelle cose che ti porti dentro per sempre.”

Le sue parole sottolineano quanto sia stato intenso il legame con il pubblico durante il Festival, a prescindere dal risultato finale.

L’esperienza di Giorgia al Festival di Sanremo 2025 ha lasciato un segno profondo, non solo nella cantante ma anche nella sua famiglia. Tra delusione per il sesto posto e orgoglio per l’autenticità mostrata sul palco, la vicenda evidenzia quanto Sanremo sia più di una gara: è un viaggio emotivo che coinvolge artisti, fan e persone care.

Nonostante tutto, Giorgia ha dimostrato ancora una volta di essere una delle voci più amate e autentiche della musica italiana, capace di emozionare anche nei momenti più difficili.

“Nostra figlia non ci ha mai fatto ascoltare il suo brano prima di #Sanremo2025”. I genitori di @Giorgia a #LVB 😁 pic.twitter.com/2elOYSxAUm — La Volta Buona (@voltabuonarai) February 17, 2025