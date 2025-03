Giorgia Meloni applaude il Sanremo di Conti: “Finalmente spazio alla musica, senza monologhi inutili. Cristicchi? Brano meraviglioso”

A due settimane dalla conclusione del Festival di Sanremo, la premier Giorgia Meloni ha condiviso le sue impressioni sull’ultima edizione della manifestazione, condotta da Carlo Conti. Durante la sua partecipazione come ospite al programma di Rai1 “XXI secolo”, condotto da Francesco Giorgino, Meloni ha sottolineato che finalmente la musica ha avuto un ruolo centrale nel festival, esprimendo un giudizio positivo sull’assenza di monologhi che spesso distolgono l’attenzione dalla musica stessa.





Nel corso della trasmissione, che andrà in onda il 3 marzo, Meloni ha dichiarato: “Ho visto finalmente un festival di Sanremo dove la musica è protagonista, finalmente un festival di Sanremo dove non ti ritrovi con questi soloni che ti devono fare il monologo, mentre tu vuoi solo sentire della musica”. Queste parole evidenziano il suo apprezzamento per la direzione artistica di Conti, il quale ha saputo mantenere il focus sulla musica, evitando divagazioni che possono risultare poco pertinenti.

In merito ai risultati di ascolto, Meloni ha fatto i complimenti a Carlo Conti, riconoscendo l’efficacia della sua conduzione. “L’ho trovata una scelta bella e mi pare anche condivisa, visti i dati sugli ascolti sono andati molto bene e quindi faccio i miei complimenti a Carlo Conti”, ha aggiunto, sottolineando come il successo del festival sia stato anche frutto di una scelta artistica ben ponderata.

Un altro punto saliente della sua intervista è stato l’elogio rivolto alla canzone di Simone Cristicchi, che ha suscitato polemiche. Meloni ha espresso il suo apprezzamento per il brano, definendolo “splendido” e “commovente”. Ha manifestato rammarico per le critiche ricevute dal pezzo, affermando: “Mi è dispiaciuto che anche su questo si sia riuscito a fare polemica, penso davvero che il fatto che si riesca in Italia a fare polemica anche su un’artista che scrive una canzone sulla madre malata debba veramente farci riflettere su dove siamo arrivati”.

Questa affermazione mette in luce la sua preoccupazione per la tendenza a criticare anche le opere artistiche più sensibili, indicando un clima di polemica che, secondo lei, merita una riflessione più profonda. Meloni ha così voluto difendere non solo l’artista, ma anche il valore emotivo e umano della canzone, che affronta temi delicati e personali.

Il Festival di Sanremo, tradizionalmente un evento di grande rilevanza nel panorama musicale italiano, ha visto quest’anno un ritorno alla centralità della musica, secondo il parere di Meloni. La sua partecipazione al programma di Rai1 e le sue dichiarazioni evidenziano come la politica possa interessarsi attivamente alla cultura e agli eventi di spettacolo, sottolineando l’importanza di promuovere e valorizzare il talento musicale italiano.

In un contesto dove la musica spesso si intreccia con questioni sociali e politiche, le parole della premier si pongono come un invito a considerare la musica non solo come intrattenimento, ma anche come mezzo per affrontare tematiche importanti e universali. La sua posizione potrebbe riflettere un desiderio di maggiore attenzione verso le espressioni artistiche che raccontano storie di vita, sofferenza e amore.