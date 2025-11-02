Giorgia Meloni colpisce di nuovo: metà Italia applaude, l’altra metà scrive post indignati





Nei giorni scorsi, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, unitamente al governo di centrodestra, ha annunciato l’avvio della riforma della giustizia, che prevede, tra le altre disposizioni, la separazione delle carriere tra magistrati e pubblici ministeri. Per comunicare tale iniziativa, ha optato, come di consueto, per un messaggio diretto ai cittadini tramite i social network. Tuttavia, in questa occasione, il dibattito pubblico non si è limitato all’analisi del merito politico della riforma. È infatti emerso un caso mediatico riguardante un dettaglio dell’immagine diffusa. Tale particolare non è sfuggito né all’attenzione dell’opinione pubblica italiana né alle testate giornalistiche specializzate in politica.





Il post, concepito per illustrare la riforma, ha suscitato un interesse inaspettato per una ragione del tutto diversa. Nell’immagine, la Presidente del Consiglio indossava un paio di occhiali, un accessorio che ha immediatamente generato commenti, battute e diverse ipotesi. Sebbene si fosse già discusso della riforma della giustizia e del progetto del ponte sullo Stretto, con l’avvento del fine settimana, la domanda che circola da venerdì mattina tra i social media e le redazioni giornalistiche è una sola: “Ma qual è il nuovo modello di occhiali della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni?”.

L’adozione di occhiali da parte di Meloni ha suscitato diverse interpretazioni. Alcuni sostengono che conferiscano un’aura di eleganza, altri che ne accentuino l’età, mentre altri ancora ritengono che la rendano più contemporanea e assertiva. Si va dall’interpretazione di un semplice cambiamento di stile a quella di un messaggio politico sottostante. La spiegazione più pragmatica è che Meloni necessiti di una correzione visiva, un’esigenza comune a molti, in particolare a coloro che trascorrono prolungate ore davanti a documenti e schermi.

Un’altra ipotesi è che si tratti di una scelta strategica d’immagine. Gli occhiali, in quanto accessorio di tendenza, potrebbero essere utilizzati per rinnovare il proprio stile, trasmettendo rigore e sobrietà. Alcuni hanno persino proposto paragoni ironici con la protagonista di Legally Blonde, ipotizzando un omaggio simbolico a una “giustizia alla moda”.

Infine, si ipotizza che l’adozione degli occhiali sia un’operazione di comunicazione politica. L’accessorio potrebbe essere utilizzato per proiettare un’immagine di serietà, concentrazione e istituzionalità, in linea con la fase delicata della riforma appena presentata. In attesa di chiarimenti, è evidente che anche un semplice paio di occhiali, in ambito politico, possa assumere rilevanza nazionale.



