Giorgia Meloni esulta per il sondaggio: “sì” in forte crescita sulla riforma della giustizia





Negli ultimi giorni, i sondaggi hanno mostrato risultati incoraggianti per il governo italiano, in particolare in relazione al referendum sulla riforma della giustizia. L’ultima rilevazione, condotta dall’Istituto Noto per il programma Porta a Porta, ha posto un quesito chiave: quale sarà il risultato del referendum confermativo sulla separazione delle carriere dei magistrati? I dati emersi suggeriscono un predominante supporto per il sì.





Secondo i numeri pubblicati su Rai 1, il 56% degli italiani ha dichiarato l’intenzione di votare a favore della riforma, mentre solo il 29% ha affermato che non parteciperà al voto. Gli indecisi, in questo contesto, rappresentano il 15% del campione intervistato.

Analizzando più a fondo i risultati, se il referendum si tenesse oggi, il 56% degli intervistati esprimerebbe un voto favorevole alla conferma della legge così come approvata dal Parlamento, contro il 44% che si dichiarerebbe contrario, optando per l’abrogazione. Inoltre, tra coloro che hanno partecipato al sondaggio, il 18% si è dichiarato ancora indeciso riguardo al proprio voto.

Un’analisi dei dati rivela che il sostegno per il sì è particolarmente forte tra gli elettori di alcuni partiti: il 87% degli elettori di Fratelli d’Italia è favorevole alla riforma, seguiti dall’84% di quelli di Forza Italia e dal 71% di quelli della Lega. Al contrario, il 44% degli italiani si oppone alla riforma, con l’83% degli elettori del Partito Democratico e il 68% di quelli del Movimento 5 Stelle che si schierano a favore dell’abrogazione.

Questi risultati sono stati confermati anche da Alessandra Ghisleri, che ha recentemente dichiarato che il fronte del sì ha ottenuto un altro successo. Le sue analisi mostrano che il sì supera ampiamente il no, con i sostenitori del sì che raggiungono il 38,9%, mentre quelli del no si attestano al 28,9%. Questa differenza di dieci punti percentuali è significativa, soprattutto considerando le affermazioni della sinistra, che ha descritto questa battaglia come già persa.

Il referendum sulla riforma della giustizia rappresenta un tema cruciale nel dibattito politico attuale, e i risultati dei sondaggi suggeriscono che una parte considerevole della popolazione è favorevole ai cambiamenti proposti. La riforma mira a separare le carriere dei magistrati, un tema che ha suscitato un ampio dibattito sia tra gli esperti che tra i politici.

Le elezioni di un referendum confermativo sono un’opportunità per il governo di dimostrare il proprio consenso popolare e la propria capacità di portare avanti riforme significative. Le attese elevati nei confronti di questo referendum potrebbero influenzare anche le future decisioni politiche e legislative.



