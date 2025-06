Giovane promessa del motocross, Aidan Zingg, muore in gara a soli 16 anni in California dopo un tragico incidente che ha coinvolto altre moto

Una tragedia scuote il mondo del motocross: il giovane pilota Aidan Zingg, considerato una stella nascente di questo sport, ha perso la vita durante una competizione tenutasi in California, precisamente al Mammoth Mountain MX. L’incidente, avvenuto durante la prima gara della classe 250 B, ha avuto una dinamica drammatica che non ha lasciato scampo al sedicenne.





Il giovane stava gareggiando in sella alla sua Kawasaki quando, affrontando una curva, è caduto rovinosamente. Purtroppo, diverse moto che lo seguivano non sono riuscite a evitarlo e lo hanno investito. Aidan Zingg è rimasto esanime sulla pista per due giri interi prima che la gara venisse sospesa e i soccorsi potessero intervenire. Le ferite riportate si sono rivelate troppo gravi, rendendo inutili i tentativi di salvarlo.

Kawasaki Racing, squadra per cui il giovane pilota correva, ha espresso il proprio cordoglio con un messaggio sui social: “È con grande tristezza che piangiamo la scomparsa del pilota del Kawasaki Team Green, Aidan Zingg. Zingg ha perso la vita in seguito alle ferite riportate in un incidente al Mammoth Motocross di Mammoth Lakes, in California. La sua dedizione e la sua gentilezza saranno ricordate per sempre.”

Aidan Zingg, originario degli Stati Uniti, era considerato uno dei più promettenti giovani talenti nel panorama del motocross americano. Nel 2024 aveva conquistato l’AMA National Amateur Championship nella classe Supermini 2 e si era classificato al secondo posto nella Supermini 1. La sua carriera sembrava destinata a decollare ulteriormente: aveva recentemente firmato con il programma Kawasaki Team Green, un’importante opportunità per proseguire il suo cammino verso il professionismo. Per la stagione successiva era prevista la sua promozione alla competitiva categoria 250.

L’incidente ha avuto un impatto emotivo significativo anche sugli altri partecipanti alla gara. Dei 27 piloti che avevano completato la prima manche, 14 hanno deciso di non prendere parte alla seconda corsa, inclusi alcuni dei migliori classificati. La tragedia ha scosso profondamente l’intera comunità del motocross, mettendo in evidenza i rischi intrinseci di questo sport.

L’episodio riaccende il dibattito sulla sicurezza nelle competizioni motociclistiche, soprattutto per i giovani piloti che si affacciano a livelli agonistici elevati. In questo caso, il ritardo nella sospensione della gara dopo l’incidente ha sollevato interrogativi sull’efficacia delle procedure di emergenza adottate dagli organizzatori.

La perdita di Aidan Zingg lascia un vuoto non solo tra i familiari e gli amici del giovane pilota, ma anche nel mondo del motocross, che vede andare via prematuramente un talento dalle grandi prospettive. La comunità sportiva si stringe attorno alla famiglia del ragazzo e ricorda con affetto il suo impegno e la passione che metteva in ogni gara.

Questo tragico evento si aggiunge a una serie di incidenti che negli ultimi anni hanno colpito il mondo delle competizioni motoristiche, sottolineando ancora una volta quanto sia importante migliorare costantemente le misure di sicurezza per proteggere i piloti, specialmente quelli più giovani e inesperti.

La morte di Aidan Zingg rappresenta una perdita incalcolabile per lo sport e per chi lo conosceva personalmente. La sua determinazione e il suo amore per il motocross resteranno un esempio per tutti coloro che condividono la stessa passione.