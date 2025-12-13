Si fa arrestare portando droga ai carabinieri: “Non ne posso più di stare in casa con mia moglie”





Ha destato molta curiosità l’episodio avvenuto nel quartiere popolare del Rione Traiano, alla periferia occidentale di Napoli, dove un uomo di 46 anni, già noto alle forze dell’ordine, si è presentato spontaneamente presso la stazione dei carabinieri con una quantità significativa di cocaina, chiedendo di essere arrestato. La motivazione? Non riusciva più a tollerare la convivenza con la moglie, dopo aver scoperto i suoi ripetuti tradimenti. L’incredibile vicenda si è svolta nella serata di giovedì 11 dicembre.





Secondo quanto riportato, l’uomo si è recato presso la stazione dei carabinieri intorno alle 22, visibilmente scosso e con un atteggiamento che ha subito attirato l’attenzione dei militari. Il 46enne, il cui nome non è stato divulgato, ha raccontato di aver scoperto che la moglie lo tradiva ripetutamente e di non riuscire più a vivere sotto lo stesso tetto con lei. Durante il suo sfogo, ha estratto dalla tasca un involucro contenente circa 50 grammi di cocaina, dichiarando apertamente che si trattava di droga.

I carabinieri, inizialmente increduli di fronte a una simile confessione, hanno proceduto con le verifiche del caso. Dopo aver utilizzato un narcotest, è stato confermato che la sostanza fosse effettivamente cocaina. Ma non è tutto: durante una perquisizione, gli agenti hanno trovato nella borsa a tracolla dell’uomo ulteriori 5 grammi della stessa sostanza stupefacente, oltre a una somma in contanti pari a 260 euro. Interrogato sull’origine del denaro, l’uomo ha ammesso che si trattava del ricavato dell’attività di spaccio.

Di fronte a tali elementi, i carabinieri non hanno potuto fare altro che procedere all’arresto del 46enne. Tuttavia, data la particolarità della situazione e le sue dichiarazioni, l’uomo è stato trattenuto in camera di sicurezza presso la caserma anziché essere posto agli arresti domiciliari. Si attende ora il giudizio dell’autorità competente per definire la sua posizione legale.

L’episodio ha suscitato scalpore nel Rione Traiano, un quartiere già noto per le difficoltà sociali e i problemi legati al traffico di droga. La vicenda mette in luce non solo il disagio personale dell’uomo, ma anche le complesse dinamiche familiari che possono spingere a gesti estremi. Non è comune che qualcuno si presenti spontaneamente alle forze dell’ordine confessando crimini e chiedendo di essere arrestato, ma in questo caso l’uomo ha preferito affrontare le conseguenze legali pur di non tornare a casa.

I dettagli emersi finora evidenziano il contesto drammatico in cui si è sviluppata la vicenda. L’uomo, descritto come visibilmente provato e con la voce tremante, ha spiegato ai carabinieri che non riusciva più a sopportare la situazione familiare. La scoperta dei tradimenti della moglie è stata per lui un punto di rottura tale da preferire il carcere alla convivenza.

La vicenda rappresenta un caso atipico e sottolinea quanto sia importante affrontare le problematiche personali e familiari anche attraverso supporto psicologico e sociale. Tuttavia, resta da chiarire se l’uomo abbia agito sotto l’influenza di un momento di disperazione o se dietro il suo gesto si celino motivazioni più complesse.

Le autorità stanno ora valutando tutti gli elementi raccolti per determinare le accuse specifiche a carico del 46enne. La detenzione della droga e l’ammissione di attività illecite come lo spaccio potrebbero aggravare la sua posizione giudiziaria. Nel frattempo, l’uomo resta in custodia in attesa del processo.

Questo episodio singolare aggiunge un ulteriore capitolo alla cronaca del Rione Traiano, un’area spesso al centro dell’attenzione mediatica per questioni legate alla criminalità. Le autorità continuano a lavorare per contrastare il fenomeno dello spaccio e migliorare le condizioni sociali del quartiere.



