Giulia De Lellis è incinta, spuntano le prime foto con il pancione: “In arrivo in autunno il figlio avuto da Tony Effe”

Giulia De Lellis, nota influencer italiana, aspetta il suo primo figlio dal compagno Tony Effe. Dopo settimane di speculazioni e indiscrezioni, la notizia è stata confermata dalle immagini che ritraggono il pancione della giovane, pubblicate dal settimanale Chi. Le foto mostrano Giulia De Lellis durante un weekend trascorso a Villa D’Este in compagnia del rapper, mentre indossa un’ampia giacca che lascia intravedere le prime rotondità della gravidanza.





La relazione tra Giulia De Lellis e Tony Effe è iniziata la scorsa estate, sorprendendo molti fan e appassionati di gossip. All’inizio sembrava solo un flirt estivo, soprattutto perché Giulia era appena uscita da una lunga relazione con Carlo Gussalli Beretta. Tuttavia, quello che sembrava un amore passeggero si è trasformato in una relazione stabile e profonda. La coppia appare spesso insieme, condividendo momenti di vita privata e professionale sui social media, mostrando una forte complicità e sintonia.

Negli ultimi mesi, diverse voci si sono rincorse riguardo alla loro relazione. Alcuni rumors parlavano di una possibile crisi tra i due, prontamente smentiti dai diretti interessati. Altri invece suggerivano una gravidanza in corso, ipotesi che ora trova conferma grazie alle immagini pubblicate. Gli esperti di gossip avevano anticipato: “Lo annunceranno quando Giulia De Lellis entrerà nel terzo mese”. E ancora: “È stato inaspettato ma Giulia lo desiderava tanto e hanno deciso di tenerlo”.

Il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, non ha dubbi sulla lieta notizia: “In autunno diventeranno genitori”. Le immagini pubblicate dal magazine mostrano il primo “selfie in tre”, immortalando un momento speciale per la coppia che si prepara ad affrontare la sfida della genitorialità.

Al momento, né Giulia De Lellis né Tony Effe hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla gravidanza. Tuttavia, le immagini parlano chiaro e sembrano confermare le voci che circolavano da tempo. L’attesa per l’arrivo del loro primo figlio aggiunge un ulteriore capitolo alla loro storia d’amore, iniziata quasi per caso e ora destinata a durare.

Nel frattempo, il mondo del gossip continua a seguire con interesse la coppia, aspettando eventuali dichiarazioni ufficiali o ulteriori dettagli sulla gravidanza. La notizia della dolce attesa di Giulia De Lellis non è l’unica a far parlare: recentemente anche altre celebrità italiane hanno annunciato gravidanze, contribuendo a mantenere alta l’attenzione mediatica su questo tema.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑪𝒉𝒊 (@chimagazineit)