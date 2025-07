Giulia De Lellis si trova in Grecia, ospite di un resort di lusso. Intanto, Tony Effe è in Francia per motivi lavorativi. I fan si interrogano sulla loro relazione

La nota influencer Giulia De Lellis trascorre alcuni giorni in Grecia, alloggiando in una struttura di lusso che si affaccia direttamente sul mare. La sua presenza nel paese ellenico è legata a impegni professionali, nello specifico un evento organizzato dal brand Tom Ford. Nel frattempo, il compagno Tony Effe, rapper italiano, si trova in Francia per partecipare a uno show di moda. La distanza tra i due ha alimentato voci di una possibile crisi nella relazione, ma nessuna conferma ufficiale è stata fornita.





Alcuni giorni fa, la coppia è apparsa insieme sui social per il baby shower dedicato alla nascita imminente della loro bambina, che si chiamerà Priscilla. La festa ha rassicurato i fan che temevano una rottura, ma ora i due sembrano di nuovo separati per motivi professionali. Tony Effe è stato ospite di un evento esclusivo organizzato dal designer Jacquemus presso la Reggia di Versailles, mentre Giulia De Lellis ha preso parte a un evento ad Atene.

Attualmente, l’influencer sta vivendo un periodo ricco di cambiamenti e preparativi in vista della nascita della figlia, prevista tra fine agosto e inizio settembre. Nonostante la distanza fisica dal compagno, entrambi sembrano concentrati sui rispettivi impegni lavorativi. Tony Effe, oltre ai concerti, ha recentemente pubblicato un libro, mentre Giulia De Lellis continua a viaggiare per lavoro.

Durante il suo soggiorno ad Atene, l’influencer ha scelto come alloggio il prestigioso Four Seasons Astir Palace Hotel. Questa struttura a cinque stelle offre una vasta gamma di servizi esclusivi: tre spiagge private, una spa, otto ristoranti, lounge, piscina e bar. Tra le opzioni di soggiorno disponibili, spicca la suite Arion Riviera, la più lussuosa del resort. Dotata di giardino pensile, piscina privata, camera da letto con due cabine armadio e una spa privata con bagno turco, questa suite rappresenta il massimo del comfort e del lusso. Il costo medio per una notte in questa sistemazione è di 24.320 euro, colazione inclusa. Per chi preferisce una soluzione più economica, le camere standard hanno un prezzo che varia dai 2000 ai 4000 euro a notte.

La scelta di un alloggio così esclusivo riflette lo stile di vita dell’influencer, che spesso condivide sui social i dettagli delle sue esperienze e dei suoi viaggi. Tuttavia, molti follower si chiedono se Giulia De Lellis stia ricevendo il supporto necessario in questo momento importante della sua vita. La nascita di Priscilla rappresenta un grande cambiamento e richiede una preparazione adeguata sia a livello emotivo che pratico.

Nonostante le voci di una presunta crisi nella relazione tra i due, nessuno dei diretti interessati ha rilasciato dichiarazioni ufficiali al riguardo. La coppia ha sempre mantenuto un certo riserbo sulla propria vita privata, limitandosi a condividere momenti selezionati sui social.

La distanza fisica tra Giulia De Lellis e Tony Effe potrebbe essere semplicemente legata agli impegni professionali di entrambi. Tuttavia, resta da vedere se nei prossimi giorni ci saranno ulteriori sviluppi o chiarimenti sulla loro situazione sentimentale. Nel frattempo, i fan continuano a seguire con interesse le attività dei due protagonisti, sperando in notizie positive sul loro futuro insieme.