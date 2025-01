Giulia Melchiorre, 13 anni, scompare a Milano: era diretta a scuola e non è più rientrata

Da stamattina, 7 gennaio, Giulia Melchiorre, una studentessa di 13 anni, risulta scomparsa. La ragazza, che frequenta le scuole medie in via Angelo Mauri a Milano, è uscita da casa, in via Revere, nella zona di Parco Sempione/Triennale, intorno alle 8 del mattino, per il suo primo giorno di scuola dopo le vacanze, ma non è mai arrivata a scuola.





I suoi genitori, disperati, hanno subito sporto denuncia di scomparsa al commissariato di via Magenta e, nel frattempo, le forze dell’ordine stanno cercando di rintracciarla. La notizia della scomparsa è stata condivisa anche sui social, grazie all’intervento di cittadini e del Comitato genitori dell’istituto scolastico, che ha lanciato un appello a tutti: “Una nostra compagna non è arrivata a scuola e ha lasciato un messaggio preoccupante per i suoi genitori. Ci hanno chiesto di aiutarli in ogni modo nella sua ricerca. Chiunque abbia visto qualcosa o abbia qualche informazione, vi preghiamo di contattarci o di avvisare le forze dell’ordine. Ogni piccolo dettaglio può fare la differenza. Grazie di cuore a chi ci aiuterà”.

Giulia è alta circa 1 metro e 70, ha i capelli castani e indossava abiti neri al momento della sua scomparsa. Porta con sé uno zaino nero North Face, ma non ha con sé il cellulare. La sua assenza, unita alla mancanza di contatti, ha aumentato la preoccupazione di tutti.

Le ricerche sono in corso, e la comunità di Milano si unisce nella speranza di riportarla presto a casa sana e salva.