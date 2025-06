Giulia Salemi, di origini iraniane, esprime preoccupazione per la guerra tra Israele e Iran, temendo per la sicurezza della sua famiglia in Iran e pregando per le vittime

Con un messaggio pubblicato attraverso una storia su Instagram, Giulia Salemi, conduttrice televisiva e influencer nata a Piacenza, ha condiviso il suo dolore e la sua apprensione per il conflitto in corso tra Israele e Iran. Di origini iraniane grazie alla madre, Fariba Tehrani, originaria di Teheran, la Salemi ha espresso solidarietà per le vittime innocenti del conflitto e preoccupazione per i suoi parenti che si trovano ancora in Iran.





L’influencer ha dichiarato: “Tutti abbiamo paura per quello che sta succedendo nel mondo. In Iran, in Israele, in Palestina, ci sono persone di pace, madri, padri, bambini e anziani. Non sono in grado di dare ragioni o assegnare colpe. So solo che tante persone innocenti stanno perdendo la vita, e noi possiamo solo pregare.”

La Salemi ha sottolineato come il conflitto stia colpendo duramente molte famiglie e ha concluso il suo messaggio con un pensiero rivolto sia ai suoi cari che a tutte le vittime: “Il mio cuore è con chi oggi non può fare nulla, solo sperare. Prego per tutti loro. Prego per la mia famiglia in pericolo in Iran. Prego che tutti questi crimini di guerra finiscano.”

La conduttrice ha sempre dimostrato un forte legame con le sue radici iraniane, come emerso anche in precedenti occasioni pubbliche. Nel 2022, durante un monologo a “Le Iene”, aveva raccontato la storia della madre, costretta a lasciare l’Iran nel 1978 durante la rivoluzione islamica. In quell’occasione, aveva parlato delle difficoltà affrontate da sua madre e dell’amore che le ha trasmesso per il paese d’origine: “Sono una conduttrice e influencer italo-persiana. Mia madre Fariba è nata a Teheran e nel ’78 durante la rivoluzione islamica è stata costretta a fuggire. È stata lei a insegnarmi l’amore per l’Iran.”

Giulia Salemi ha anche ricordato i momenti felici trascorsi in Iran durante l’infanzia: “Da bambina mi portava a Teheran dove per tre mesi ho frequentato anche le scuole, in quei giorni mi divertivo tanto con i miei cugini a Shahr-e Bazi (Luna Park).”

La situazione attuale in Medio Oriente continua a destare preoccupazione a livello globale, con numerosi appelli alla pace da parte di personalità pubbliche come Giulia Salemi. La conduttrice si unisce al coro di voci che chiedono la fine delle violenze e delle sofferenze che stanno colpendo migliaia di persone innocenti.