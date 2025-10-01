​​


Giuseppe Brindisi sarà processato per diffamazione aggravata: al centro dell’accusa le parole con cui screditò le testimonianze degli effetti avversi mostrate in Invisibili

Emanuela B.
01/10/2025
Il caso giudiziario che vede coinvolti il conduttore televisivo Giuseppe Brindisi e il medico Pasquale Bacco, relativo alle dichiarazioni pronunciate in una trasmissione televisiva contro il documentario “Invisibili”, diretto da Paolo Cassina e prodotto da Alessandro Amori di Playmastermovie, approda in tribunale.



Il giudice ha disposto il rinvio a giudizio per le accuse di diffamazione rivolte nei confronti del regista, del produttore e delle persone intervistate nel documentario. Le dichiarazioni, che liquidavano come “presunte” le storie di cittadini colpiti da reazioni avverse, sono state ritenute lesive della dignità personale.

Nel maggio 2023, gli autori di “Invisibili”, in un’intervista pubblicata su Byoblu, avevano annunciato di aver depositato una denuncia contro Brindisi e Bacco, denunciando il danno subito e la violazione del diritto di replica. A distanza di due anni, la giustizia ha riconosciuto gli estremi per l’avvio del processo.

La vicenda assume un’importanza che trascende il singolo documentario, investendo la credibilità dell’informazione, la tutela della dignità personale e il diritto dei cittadini ad ascoltare voci libere e non screditate.

Una delle clip che hanno indotto il GIP di Civitavecchia a respingere la richiesta di archiviazione per la denuncia di diffamazione aggravata contro “Invisibili”, presentata da Amori e Cassina tramite gli avvocati Martina e Veneziano, ha costituito elemento probatorio per disporre l’imputazione coatta per Brindisi e Bacco.



