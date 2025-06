Gli archeologi scoprono un ritrovamento straordinario nel sito biblico dove Gesù avrebbe camminato sulle acque

Dopo che gli archeologi hanno scoperto un reperto legato a Gesù e al percorso dove si dice abbia camminato sulle acque, una scoperta incredibile potrebbe cambiare il corso della storia.





Sebbene gli eventi descritti nelle scritture non siano ancora stati verificati, i ricercatori hanno trovato qualcosa che potrebbe modificare radicalmente la narrazione religiosa tradizionale riguardante Gesù e i suoi dodici discepoli.

Una incisione su pietra di 1.700 anni è stata rinvenuta vicino a un luogo menzionato nel Nuovo Testamento—più precisamente, il luogo dove si dice che Gesù abbia camminato sulle acque.

Come ricorderete dai vostri studi biblici, Gesù dovette dimostrare la sua divinità affinché le persone lo accettassero come Figlio di Dio e seguissero i suoi insegnamenti.

Di conseguenza, fu in grado di compiere imprese apparentemente insormontabili, come trasformare l’acqua in vino e fornire pesci ai villaggi.

Si sostiene inoltre che abbia camminato su un corpo d’acqua che sembrava fatto di pietra.

La scoperta di un oggetto vulcanico inciso con scritte in greco potrebbe cambiare la nostra comprensione dell’impatto dell’Impero Romano nella regione.

Il sito di Abel Beth Maacah, che potrebbe essere il territorio delimitato da un reperto in basalto durante il dominio romano, è stato visitato da esperti della Galilea Superiore.

La lastra discute di due città senza nome che si dice fossero governate dai Romani: Tirathas e Golgol.

La pietra, risalente a 1.720 anni fa, identifica quattro individui che all’epoca erano responsabili del territorio romano, insieme a Cesare Marco Aurelio Alessandro.

“Trovare una pietra di confine come questa non solo fa luce sulla proprietà terriera e la tassazione antica, ma fornisce anche un collegamento tangibile con le vite di individui che navigavano questi complessi sistemi quasi due millenni fa,” ha dichiarato il professor Uzi dell’Università Ebraica, come riportato dal Mirror.

Questo dimostra che il dominio e il controllo di Roma, che comprendeva Israele dal 63 a.C. al 135 d.C., erano significativamente più estesi di quanto si pensasse in precedenza.

Poiché gli studiosi non avevano mai sentito parlare di queste città, Tirathas e Golgol li hanno lasciati perplessi.

Tuttavia, Golgol potrebbe essere collegata a luoghi biblici come Gilgal e Golgota.

Gesù fu crocifisso a Golgota, mentre il Libro di Giosuè menziona Gilgal come località israelita.

Turritha, menzionata nella storia del Libano nel XIX secolo, potrebbe essere la posizione di Tirathas.

Inoltre, è stato scoperto un antico amuleto che, secondo la regione biblica della Galilea, era destinato a proteggere donne e neonati dagli “spiriti maligni”.

Conosciuto come “Sigillo di Salomone”, l’amuleto di 1.500 anni fa fu scoperto nel nord di Israele quarant’anni fa da un contadino locale ad Arbel.

Un sito sacro a Gerusalemme, che potrebbe essere stato sigillato dagli antenati di Gesù e rimasto indisturbato per tremila anni, è stata un’altra scoperta.

Il sito, nascosto sul pendio orientale della Città di Davide, contiene otto stanze, una pietra sacra eretta e un altare.

Dato che il luogo è menzionato in relazione all’antenato paterno di Gesù, Ezechia, è possibile che la Bibbia ne faccia riferimento.

Senza dubbio, questo è un momento storico di grande importanza.