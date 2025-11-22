“Gli attacchi dal fianco Sud”, Tajani si inventa una minaccia! L’idiozia del giorno ci fa vergognare di chi ci rappresenta.





Il Ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha espresso il suo sostegno all’utilizzo dei fondi europei per la sicurezza per la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina. Ha sottolineato l’importanza di una visione ampia della sicurezza, affermando che una prospettiva limitata potrebbe portare a errori.





Il Ministro ha evidenziato il ruolo cruciale delle infrastrutture nella garanzia della sicurezza, paragonandole all’importanza dei servizi sanitari, come gli ospedali specializzati nelle cure per attacchi batteriologici e chimici. Ha inoltre indicato il Ponte come un elemento fondamentale nel sistema di trasporto una volta completato. Infine, il Ministro Tajani ha menzionato la potenziale utilità del Ponte per l’evacuazione e la sicurezza in caso di attacchi provenienti da sud, richiamando l’attenzione sul fianco meridionale della NATO.

Tajani: “Se ci attaccano da sud (ma chi??), il Ponte sullo Stretto sarà importante per l’evacuazione” pic.twitter.com/8W1jhhAH2t — Il Grande Flagello (@grande_flagello) November 21, 2025



