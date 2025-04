Gli esperti lanciano l’allarme sul nuovo pericoloso trend maschile delle ciglia: “Meglio evitarlo”

Il trend è nato su TikTok, ma i medici hanno fornito numerose motivazioni per cui sarebbe opportuno non seguirlo.





Gli specialisti della salute oculare stanno esprimendo serie preoccupazioni riguardo a una nuova, insolita tendenza: uomini che modificano le proprie ciglia nel tentativo di apparire più “mascolini”.

Personalmente, in tutti i miei 28 anni, non mi è mai capitato di pensare, osservando un uomo con ciglia naturalmente lunghe: “Beh, non è molto virile.” E credo che la maggior parte delle persone sarebbe d’accordo con questa considerazione. Tuttavia, su TikTok sembrano pensarla diversamente.

Negli ultimi tempi, si è assistito a una crescente diffusione di video che mostrano uomini intenti a tagliare o addirittura radere completamente le ciglia, utilizzando forbici o rasoi elettrici. Alcuni si spingono fino a radere le ciglia a livello della pelle. Un barbiere ha dichiarato su TikTok che questo gesto conferirebbe agli uomini un aspetto più rude e virile.

Le ciglia svolgono un’importante funzione protettiva per gli occhi

Uno dei video più discussi è stato pubblicato dal barbiere e TikToker @truththebarberartist_, che ha condiviso un filmato con la didascalia: “Alcuni potrebbero dire che è falso, ma vi assicuro che è 100% vero.”

Nel video ha raccontato: “Ho assistito personalmente a un cliente entrato nel negozio che ha chiesto di farsi radere le ciglia. Non gradiva la loro lunghezza e riferiva che la moglie lo criticava, definendole troppo femminili. Era persino disposto a pagare un sovrapprezzo.”

Ha poi sollevato alcune questioni: “Ma la domanda che pongo a tutti i barbieri è: questo servizio è davvero praticabile? Dovrebbe essere consentito nei saloni? E, soprattutto: radersi le ciglia rende davvero più virili?”

Il video ha acceso un vivace dibattito: alcuni utenti erano curiosi di vedere il risultato finale, mentre altri hanno definito l’intera pratica assurda. Tuttavia, al di là delle opinioni estetiche, i medici stanno intervenendo per mettere in guardia dai rischi per la salute.

In un’intervista rilasciata all’Huffington Post, l’oftalmologa Dott.ssa Ashley Hayden ha dichiarato senza mezzi termini: “Tagliare le ciglia non è affatto raccomandato.”

Ha aggiunto: “Non è prudente avvicinare oggetti appuntiti, come le forbici, agli occhi. È pericoloso e si rischia facilmente di danneggiare la delicata superficie oculare, ovvero la cornea.”

Oltre al rischio fisico, eliminare le ciglia compromette una delle principali difese naturali contro sporco e germi.

La Dott.ssa Victoria Williams, chirurgo oculoplastico e neuro-oftalmologo, fondatrice della Williams Eye Specialty Clinic, ha spiegato all’HuffPost: “Le ciglia servono a bloccare corpi estranei come polvere, detriti e schizzi. Proteggono gli occhi da germi e batteri, prevenendo infezioni oculari.”

Ha inoltre sottolineato che le ciglia aiutano a mantenere il cosiddetto “film lacrimale” — uno strato sottile di liquido che riveste l’occhio, proteggendolo dagli agenti irritanti esterni. Senza questa barriera, potrebbero manifestarsi sintomi come secchezza o eccessiva lacrimazione.

Le ciglia funzionano anche come piccoli sistemi di allarme: avvertono l’occhio della presenza di oggetti in avvicinamento, stimolando il riflesso di chiusura delle palpebre.

Il Dott. Thomas Stokkermans, revisore medico senior di All About Vision, ha spiegato: “Le ciglia percepiscono un oggetto prima che colpisca la superficie dell’occhio, inducendo il riflesso di ammiccamento. Con ciglia tagliate, l’occhio avrà meno tempo per chiudersi, aumentando il rischio di abrasioni corneali o altre lesioni oculari.”

Se ciò non bastasse, bisogna considerare che le ciglia filtrano anche la luce intensa, riducendo la sensibilità ai raggi solari. Privarsene potrebbe rendere gli occhi più vulnerabili ai danni provocati dalla luce.

Alla fine, la domanda da porsi è semplice: è davvero preferibile avere ciglia più corte per apparire “più virili”, rischiando però di esporre gli occhi a polvere, batteri e luce intensa? Personalmente, so bene quale sia la risposta.