Gli Esperti Sostengono Che Le Rappresentazioni Tradizionali Di Gesù Cristo Siano Inaccurate

Gli addominali ben definiti spesso mostrati nelle immagini di Gesù potrebbero essere in realtà uno dei dettagli più accurati. Il modo in cui la maggior parte delle persone immagina Gesù Cristo potrebbe non essere storicamente corretto.





Gesù è una delle figure più riconoscibili nella cultura occidentale, ma secondo gli esperti, la nostra rappresentazione moderna di lui è piuttosto lontana dalla realtà.

Poiché la fotografia non esisteva nel periodo tra il 27 e il 29 d.C., non ci sono immagini reali di Gesù della sua vita. Ciò ha lasciato gli storici a cercare di ricostruire come probabilmente fosse, e le prove suggeriscono che sarebbe stato simile a molti altri uomini giudei di quell’epoca.

Gli esperti ritengono che l’immagine comune di Gesù con una lunga tunica bianca sia improbabile, poiché le vesti bianche erano generalmente associate alle donne dell’epoca. Inoltre, l’idea che avesse la pelle chiara, i capelli marroni e lisci e una lunga barba non corrisponde ai resoconti storici.

Essendo originario della Giudea, quella che oggi è la Palestina, Gesù avrebbe avuto la pelle più scura e i suoi capelli erano probabilmente neri e ricci piuttosto che marroni e lisci.

Nel rispetto delle abitudini di toelettatura del I secolo d.C., è probabile che avesse una barba, ma sarebbe stata rifinita piuttosto che lunga e disordinata.

Joan Taylor, professoressa di origini cristiane al King’s College di Londra, ha spiegato al Daily Mail: “Avere i capelli lunghi e una barba lunga segnalava qualcosa nell’ebraismo antico: che stavi seguendo un voto speciale e non bevevi vino.”

“Gesù, in realtà, fu accusato di bere troppo, quindi non stava seguendo un tale voto.”

Curiosamente, alcune delle prime rappresentazioni artistiche di Gesù lo mostrano con capelli corti e ben curati e una barba accuratamente tagliata, piuttosto che con i lunghi capelli fluenti che spesso vediamo oggi.

Antiche pitture della prima metà del III secolo d.C., scoperte in una chiesa siriana, ritraggono Gesù con capelli corti che terminano sopra il colletto e un viso privo di peli facciali.

Tuttavia, gli storici avvertono che queste rappresentazioni ci dicono più sulle tendenze artistiche e culturali del tempo che sull’aspetto reale di Gesù.

La professoressa Taylor ha osservato che nel I secolo d.C., gli uomini con capelli lunghi venivano spesso visti come disordinati o fuori posto.

Tuttavia, a partire dal IV secolo d.C., le rappresentazioni artistiche di Gesù iniziarono a cambiare. Cominciò ad essere ritratto con capelli lunghi e barba, uno stile che continua ancora oggi in molte immagini religiose.

La dottoressa Meredith Warren, docente senior di studi biblici e religiosi all’Università di Sheffield, ha dichiarato che gli artisti potrebbero aver alterato intenzionalmente l’immagine di Gesù per allinearlo con potenti dei romani come Apollo e Zeus, rafforzando così il suo status divino e autoritario.

La dottoressa Warren ha anche suggerito che, in realtà, Gesù probabilmente aveva la pelle marrone e gli occhi marroni, corrispondenti all’aspetto della popolazione locale. Dato che visse uno stile di vita fisicamente attivo e trascorse molte ore all’aperto, probabilmente aveva linee facciali evidenti, segno di frequente esposizione al sole e di una vita dura.

Il fatto che Gesù amasse il vino probabilmente ha avuto un ruolo nel suo aspetto fisico.

La Bibbia stessa fornisce sottili indizi che Gesù non spiccava fisicamente. Ad esempio, Giuda dovette indicarlo ai soldati quando vennero ad arrestarlo, suggerendo che avesse un aspetto simile a quello di chi lo circondava. Allo stesso modo, dopo la sua resurrezione, Maria Maddalena lo scambiò per un giardiniere.

Questi indizi implicano che Gesù non fosse particolarmente distintivo nel suo aspetto rispetto ad altri uomini giudei del suo tempo.

Un dettaglio sorprendente, tuttavia, è che il fisico snodato e in forma che spesso viene rappresentato nell’arte potrebbe non essere lontano dalla verità. Gli storici suggeriscono che, nonostante le esagerazioni artistiche, Gesù probabilmente aveva un corpo ben condito grazie al suo stile di vita attivo.

La dottoressa Warren ha sottolineato che l’idea che Gesù fosse fisicamente in forma non è completamente imprecisa, considerando il suo passato da falegname e la sua abitudine a camminare per lunghe distanze.

Mentre potrebbe aver avuto muscoli addominali tonici, le braccia muscolose e il fisico esagerato spesso visti nelle rappresentazioni moderne probabilmente derivano da una rappresentazione idealizzata e divina di lui piuttosto che da una precisione storica.

La professoressa Taylor ha aggiunto: “Lui e i suoi discepoli vivevano essenzialmente di ospitalità, carità e condividevano il cibo, quindi non credo che mangiasse molto. Lo vedo più come un corpo snodato che massiccio.”