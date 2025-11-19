Golpe, Dragoni senza freni contro Mattarella e i suoi leccapiedi: uno schiaffo politico definitivo





Il consigliere del Quirinale, Garofani, ha ammesso di aver parlato con eccessiva leggerezza, evocando scenari di rivalsa del centrosinistra nei confronti del centrodestra. È interessante notare che, interpretando le dichiarazioni di Garofani, il suo “piano” sembra rivolgersi più contro Schlein e Conte, in quanto il consigliere presidenziale si interrogava sulla possibilità di rendere nuovamente competitivo un centrosinistra che, attualmente, non lo è.





Si segnala l’eccellente intervento di Fabio Dragoni su RaiTre (VIDEO).

L’aspetto più singolare di questa vicenda risiede nel maldestro tentativo di mettere a tacere dichiarazioni preoccupanti rilasciate da un consigliere del Presidente della Repubblica. Abbiamo riportato le parole di un consigliere del Presidente che esprimeva la speranza in un “provvidenziale scossone”, al fine di impedire la vittoria di Giorgia Meloni alle prossime elezioni. La posizione di tale individuo sul Colle, unitamente alle sue apparenti aspirazioni a favorire alleanze politiche e la costituzione di un’unità nazionale di centro-sinistra per contrastare il Presidente del Consiglio, rende la questione degna di attenzione. Abbiamo inoltre reso noto il nome del consigliere, attendendoci pertanto una sua risposta diretta. Invece, si è registrato un intervento del Quirinale, il che, a mio parere, appare singolare, in quanto si è fatto intervenire le istituzioni anziché il singolo individuo. Ritengo che sia inappropriato tentare di mettere a tacere una vicenda che suscita preoccupazione. È evidente che non possa esserci, all’interno del Quirinale, personale che operi per favorire una parte politica rispetto all’altra. Il Quirinale deve mantenere una posizione imparziale. Considero istituzionalmente scorretto che il Quirinale abbia scelto di replicare direttamente. Essendo stato fatto il nome di un consigliere, sarebbe stato più opportuno che fosse lui a fornire una risposta. Perché si tenta di ostacolare la chiarificazione di una vicenda che, a mio avviso, è di notevole rilevanza?



