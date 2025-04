Gossip esplosivo su Zeudi Di Palma: dopo il Grande Fratello, emerge un flirt con una celebrità!

Con la conclusione del Grande Fratello, le luci si sono spente, ma il gossip continua a brillare. Protagonista dell’ultimo pettegolezzo è Zeudi Di Palma, ex Miss Italia e concorrente del reality, che ora si trova al centro di speculazioni riguardo a una presunta relazione con il prestigiatore e influencer Jey Lillo, attualmente in gara a Pechino Express 2025 nella coppia dei “Magici”.





Il flirt tra Zeudi e Alfonso D’Apice, iniziato durante Temptation Island e riemerso nella Casa, è ormai un capitolo chiuso. Tuttavia, ora i riflettori si sono spostati sulla possibile liaison con Jey Lillo, un giovane illusionista napoletano che ha conquistato il pubblico di TikTok con i suoi trucchi e il suo carisma.

I fan si interrogano: “Ma sono o non sono una coppia?”. La risposta, al momento, rimane incerta. I due non hanno né confermato né smentito i rumor, scegliendo di mantenere un profilo basso. Recentemente, Jey, il cui vero nome è Gennaro Lillo, ha alimentato le voci rispondendo a una domanda su Instagram: “Con Zeudi ci conosciamo bene.” Questa dichiarazione ha scatenato l’immaginazione dei follower, ma non ha fornito indicazioni chiare sulla natura della loro relazione.

Quando gli è stato chiesto se fosse fidanzato, Jey ha risposto: “Non sono fidanzato… Le donne ci sono sempre state, sia prima che ora…”. Con questa affermazione, sembrerebbe più un teaser di un reality che una semplice dichiarazione di stato civile.

Nel frattempo, Jey è stato accostato anche a Maria Esposito, nota come Rosa Ricci nella serie Mare Fuori 5. Anche in questo caso, le speculazioni non hanno portato a conferme concrete, lasciando i fan con ulteriori interrogativi. Pertanto, la situazione tra Zeudi e Jey rimane avvolta nel mistero: potrebbero essere solo amici, oppure ci potrebbe essere qualcosa di più.

In assenza di dichiarazioni ufficiali, il gossip prospera grazie a interazioni social e risposte enigmatiche su Instagram. La curiosità attorno a Zeudi e Jey è palpabile, e i fan continuano a seguire ogni sviluppo. La loro interazione sui social media, caratterizzata da like e commenti ambigui, alimenta ulteriormente le voci.

In questo contesto, il pubblico si chiede se Jey riuscirà a tirare fuori dal cilindro un colpo di scena, magari una storia d’amore, mentre continua a partecipare a Pechino Express. La stagione è ancora in corso e le sorprese non mancano mai nei reality show, dove le dinamiche tra i concorrenti possono cambiare rapidamente.