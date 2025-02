Gossip Girl, Blake Lively saluta Michelle Trachtenberg: “Cara amica mia, è una tragedia immensa”

L’attrice Blake Lively, nota per il suo ruolo di Serena van der Woodsen in Gossip Girl, ha dedicato un commovente messaggio di addio alla collega Michelle Trachtenberg, che è morta ieri all’età di 39 anni. Sebbene le cause del decesso non siano ancora state ufficialmente confermate, si apprende che Michelle aveva recentemente affrontato gravi problemi di salute, tra cui un trapianto di fegato, come riportato da Tmz. Blake ha condiviso una foto del loro primo incontro tramite le sue storie su Instagram, per rendere omaggio alla sua amica.





Nel suo messaggio, Blake Lively ha descritto il primo incontro con Michelle: “Questo è il primo giorno in cui ho incontrato Michelle. Lei era elettrica, sapevi quando entrava in una stanza perché cambiavano le vibrazioni. Tutto ciò che faceva, lo faceva al 200%.” Ha continuato a raccontare la personalità vivace di Michelle, sottolineando il suo entusiasmo contagioso e la sua passione per il lavoro. “Rideva a crepapelle alle battute di qualcuno, affrontava a testa alta le autorità quando sentiva che qualcosa non andava,” ha aggiunto Blake.

Lively ha anche messo in evidenza l’orgoglio che Michelle provava per il suo lavoro e il suo attaccamento alla famiglia di Gossip Girl. “Teneva molto al suo lavoro, era orgogliosa di far parte di questa famiglia e di questo settore, per quanto a volte potesse essere doloroso,” ha detto. La descrizione di Blake di Michelle è stata molto affettuosa, evidenziando il suo carattere leale e coraggioso: “Era leale con i suoi amici e coraggiosa con chi amava, era grande e audace e sempre se stessa.”

Un altro ricordo affettuoso riguarda il suo gusto per i dettagli. Blake ha menzionato il lipgloss di Michelle: “E aveva sempre un delizioso lipgloss al profumo di caramello, perché non voleva solo brillare davanti alla telecamera, ma le piaceva creare un’esperienza piacevole per chiunque si trovasse nella sua orbita.” Lively ha descritto Michelle come una persona gentile e attenta, sottolineando l’importanza dei piccoli gesti e dei dettagli.

In un momento di grande tristezza, Blake ha espresso il suo rammarico per non aver mantenuto i contatti con Michelle negli anni successivi alla fine di Gossip Girl. “Il tempo passa. Si dà per scontata la possibilità di rivedere un vecchio amico,” ha scritto. Ha riflettuto sull’imprevedibilità della vita, affermando: “Le vere tragedie della vita sono quelle che ti colgono alla sprovvista in un martedì di ozio.” Ha concluso il suo messaggio con un appello a coloro che amano: “Abbracciate coloro che amate e che avete amato.”

La scomparsa di Michelle Trachtenberg è avvenuta nel suo appartamento situato in un complesso residenziale di lusso nel quartiere Central Park South a New York. La notizia della sua morte ha scosso il mondo dello spettacolo e i fan della serie Gossip Girl, che ricordano con affetto il suo talento e la sua personalità vivace. Negli ultimi anni, Michelle aveva affrontato diverse sfide legate alla salute, culminate nel trapianto di fegato di un anno fa.

Le circostanze esatte della sua morte rimangono poco chiare, e i dettagli ufficiali non sono stati ancora resi noti. Tuttavia, la notizia ha suscitato un’ondata di tristezza tra amici, colleghi e fan, che si uniscono nel cordoglio per la perdita di una figura così amata.

L’addio di Blake Lively a Michelle Trachtenberg rappresenta non solo un tributo a un’amica, ma anche una riflessione sulla fragilità della vita e sull’importanza delle relazioni umane. Il messaggio di Blake ha toccato profondamente coloro che conoscevano Michelle e ha ricordato a tutti noi quanto sia essenziale apprezzare i legami che abbiamo. La comunità di Gossip Girl e i fan di Michelle continueranno a onorare la sua memoria e il suo lavoro, portando avanti il suo spirito e il suo amore per la vita.