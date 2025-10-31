Grande folla ai funerali di Beatrice Bellucci, vittima dell’incidente sulla Colombo. La mamma: “Roma è tutta per te”





Una folla enorme si è radunata nella Basilica dei Santi Pietro e Paolo all’Eur per dare l’ultimo saluto a Beatrice Bellucci. La chiesa, piena all’inverosimile, faceva quasi fatica a contenere tutta quella gente: amici storici, compagni della Volley Roma, genitori stretti intorno alla bara bianca, e poi tantissime altre persone, venute solo per lei





. In mezzo alla folla c’erano anche il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, quello di Fiumicino, Mario Baccini, e una delegazione dei Vigili del Fuoco. Al momento dell’arrivo della bara, la madre di Beatrice si è avvicinata e ha sussurrato: “Tutta Roma è qui per te.” Un lungo applauso, carico di emozione, ha avvolto tutto.

Tutta questa gente si è ritrovata qui per una ragione che spezza il cuore. Beatrice, vent’anni appena, studentessa di giurisprudenza, ha perso la vita il 24 ottobre in un incidente su via Cristoforo Colombo. Era su una Mini Cooper, guidata da un’amica. Una Bmw lanciata a tutta velocità le ha tamponate con una forza tremenda, e la Mini è stata scaraventata contro un albero. Beatrice è morta sul colpo, non c’è stato nulla da fare. L’amica, invece, è ancora in ospedale: si è svegliata dal coma, ma è confusa, e le ferite sono gravissime. Ci vorrà tempo, tanto tempo, per riprendersi.



