Grande Fratello 2025, esplode la tensione tra Helena e Lorenzo: insulti e provocazioni infiammano la Casa

Nuovo scontro al Grande Fratello: Helena Prestes e Lorenzo Spolverato si affrontano duramente, scatenando il dibattito tra i fan del reality.

La tensione nella Casa del Grande Fratello non accenna a diminuire, e l’ultimo episodio ha visto come protagonisti Helena Prestes e Lorenzo Spolverato. La modella, infatti, ha manifestato sempre più insofferenza nei confronti del coinquilino, specialmente dopo aver ascoltato il suo commento sulla discussione tra Iago García e Alfonso D’Apice. Non riuscendo più a trattenere il fastidio, Helena ha risposto con durezza alle provocazioni di Lorenzo, arrivando a dichiarare apertamente di non sopportarlo più.





Durante la cena dell’11 febbraio, il clima già teso nella Casa, dovuto al battibecco tra Iago e Alfonso, è ulteriormente peggiorato quando Helena ha attaccato Lorenzo dicendo: “Parla sempre per te, che è meglio”. La modella brasiliana, visibilmente infastidita, ha interrotto il coinquilino più volte, impedendogli di esprimere il suo pensiero.

“Non ti faccio finire, ti parlo sopra. Io non ti sopporto più, le cose sono cambiate”, ha aggiunto la Prestes, mentre Amanda cercava di calmarla per evitare che la situazione degenerasse. Tuttavia, Lorenzo non ha esitato a replicare: “Non ti interessa la mia opinione? Sono in questa casa e sono libero di dirla. Peccato, potresti crescere un pochino perché sei limitata”.

Questo duro confronto tra Helena e Lorenzo non è passato inosservato sui social, dove i fan del reality hanno espresso opinioni contrastanti. Alcuni utenti hanno attaccato Helena con commenti come: “Helena sei una fallita”, “Lei si sta mangiando il fegato da ieri solo perché lui è in finale”, e “Dice che non le interessa la sua opinione, ma è da cinque mesi che parla di lui”. Altri, invece, hanno notato il nervosismo di Stefania, che cercava di trattenere Helena per paura che la situazione potesse degenerare: “Ma Stefania che le tocca il braccio perché ha paura che possa alzarsi e lanciare qualcosa? Che pena”.

L’astio di Helena nei confronti di Lorenzo sembra essere alimentato anche dal risultato del televoto flash, che ha incoronato il modello come primo finalista del reality. Helena ha chiaramente mostrato il suo disappunto quando ha visto entrare Lorenzo invece di Javier, il suo preferito. Nei momenti successivi, la 34enne si è lasciata andare a un commento pungente sulla proclamazione del finalista: “Lui non si merita la finale. O gliel’hanno regalata gli autori, o al pubblico piace una persona che mente e dice un sacco di cose brutte”.

Il confronto tra Helena e Lorenzo ha alimentato ulteriormente le polemiche sui social, lasciando la Casa divisa tra chi difende la modella e chi ritiene che la sua reazione sia stata eccessiva. Resta da vedere come evolverà questa tensione, se ci sarà un chiarimento tra i due o se la rivalità continuerà a crescere.