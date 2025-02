Grande Fratello 2025, piano segreto contro Lorenzo? Il video che accende la polemica

Un video sui social solleva accuse di un accordo contro Lorenzo Spolverato: concorrenti si alleano per ostacolare la sua corsa alla vittoria. Ecco i dettagli.

Sui social network sta circolando un video che ha scatenato un acceso dibattito tra i sostenitori di Lorenzo Spolverato. Il filmato mostra alcuni concorrenti del Grande Fratello confrontarsi su come fermare la corsa del modello alla vittoria, elaborando strategie per metterlo in ombra. In particolare, Federico Chimirri ha suggerito a Iago García, Helena Prestes e Javier Martinez di cambiare approccio al gioco per distogliere l’attenzione del pubblico da Lorenzo.





La decisione del pubblico di mandare direttamente in finale Lorenzo ha sorpreso molti concorrenti, tra cui alcuni che non hanno visto di buon occhio il suo ingresso tra i finalisti. Nei giorni successivi alla puntata, in cui Spolverato ha avuto la meglio su Javier, Giglio e Alfonso, alcuni coinquilini hanno cominciato a discutere nuove strategie per ostacolare il percorso del modello. Durante una discussione in camera da letto, Federico ha spiegato la sua idea a Iago, Helena e Javier, sottolineando che per evitare che Lorenzo si aggiudichi la vittoria, avrebbero dovuto cambiare atteggiamento.

“Quello che abbiamo fatto finora è stato giusto, abbiamo cercato di impedire che arrivasse (in finale, ndr)”, ha dichiarato Chimirri, alimentando il malcontento tra i fan di Lorenzo. Lo chef ha poi aggiunto: “Da questo momento in poi, quello che bisogna fare nelle puntate che mancano alla finale è che se lo devono dimenticare”. A quel punto, Helena ha sospirato visibilmente infastidita, prima che la regia cambiasse inquadratura su un’altra scena.

Il piano delineato dai quattro concorrenti è stato interpretato dai fan come un vero e proprio patto strategico per oscurare Lorenzo e far sì che il pubblico si orienti su un altro vincitore. Gli utenti su X hanno reagito con indignazione, accusando i concorrenti di un accanimento ingiustificato contro il primo finalista. Alcuni dei commenti più polemici includevano: “Praticamente c’è in atto un accordo contro Lorenzo”, “Inizialmente volevano screditarlo in ogni puntata, ora vogliono che il pubblico si dimentichi di lui”, e “Quattro contro uno, questo non è branco?”.

Da quando Lorenzo è stato proclamato finalista, la tensione nella Casa è palpabile. In particolare, Helena, Federico e Iago sembrano non aver accettato il verdetto del televoto, con la modella brasiliana visibilmente contrariata per l’eliminazione del suo compagno Javier, sconfitto proprio da Spolverato.

Va detto, tuttavia, che la vittoria di Lorenzo non è stata schiacciante. Il pubblico lo ha premiato con il 45% dei voti, mentre Martinez ha sfiorato la vittoria con il 42%. Questo scarto minimo dimostra quanto la competizione sia ancora aperta e imprevedibile, facendo capire che, nonostante le alleanze strategiche, nulla è ancora deciso.