Grande Fratello: Accuse di favoritismi contro Helena Prestes

La programmazione del Grande Fratello subisce un nuovo cambiamento. A partire da gennaio 2025, il celebre reality show condotto da Alfonso Signorini, con la partecipazione di Beatrice Luzzi, Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli, tornerà al doppio appuntamento settimanale. La nuova edizione inizierà martedì 7 gennaio, posticipata a causa della finale della Supercoppa Italiana prevista per il 6 gennaio. Successivamente, il programma andrà in onda ogni lunedì e giovedì alle 21:30 su Canale 5.





Tensione nella Casa del Grande Fratello

Nel frattempo, nella Casa si sono accese nuove polemiche. Dopo un acceso confronto tra Helena Prestes e Ilaria, alcuni concorrenti hanno sollevato dubbi sul trattamento riservato alla modella brasiliana, ipotizzando che possa essere favorita dalla produzione. Secondo quanto riportato dal sito Biccy, “il complottismo che di solito anima i fandom su Twitter ha fatto il suo ingresso nella Casa, diffondendo sospetti tra i concorrenti”.

I partecipanti MariaVittoria Minghetti, Lorenzo Spolverato, Shaila Gatta e Jessica Morlacchi si sono riuniti per discutere di Helena, avanzando teorie su una presunta protezione nei suoi confronti. Durante il confronto, hanno espresso il timore che il programma stia favorendo la modella e attendono con ansia la puntata di lunedì per verificare se ci saranno conseguenze per le parole offensive rivolte da Helena a Shaila.

Le accuse dei concorrenti

MariaVittoria ha espresso i suoi dubbi: “Se la proteggono anche stavolta, è evidente che c’è qualcosa sotto. È chiaro che gode di favoritismi”. Anche Jessica Morlacchi ha condiviso il suo pensiero: “Se la difendono ancora, vuol dire che qualcuno la sta proteggendo. È assurdo. Vorrei sbagliarmi, ma sembra proprio così”.

Shaila Gatta ha avanzato una previsione sul futuro di Helena nel programma: “Non subirà alcuna conseguenza per ciò che ha detto. Ma ve ne siete accorti che non c’è mai stata una clip negativa su di lei? Nessuna parola contro, mai nulla”.

Come sottolineato da Biccy, negli ultimi anni il Grande Fratello sembra aver adottato un approccio più tollerante nei confronti di comportamenti controversi, lasciando impuniti alcuni episodi che avrebbero potuto portare a sanzioni in altre edizioni.